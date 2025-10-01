手機定位落在住處附近 檢方起訴房務實習生偷手機 法院判無罪

新竹一名飯店實習房務人員張姓男子，遭控竊取日本房客的蘋果手機。檢方依手機定位顯示位置出現在張男住處附近，遂依竊盜罪嫌起訴。不過新竹地院審理時指出，該定位訊號來自基地台，附近屬人潮熱鬧區域，訊號重疊情形並非罕見；且遭竊手機至今未尋獲，也無其他積極證據可證明張男涉案。法院最終判決張男無罪。

檢方起訴指控，新竹市某飯店實習房務人員張男（已於案發當天離職），於去年7月17日中午趁日本籍房客外出之際，竊取房間床頭櫃上iPhone 13 PRO黑色手機1支，經被害人發現手機遭竊後，查看手機定位在張男居處附近，報警處理，經警調閱監視器畫面後，始查悉上情。檢方依竊盜罪嫌起訴張男。

張男否認竊盜犯行，辯稱他沒有拿手機，辯護人則說監視器畫面顯示他手持的手機是張男自己的，非被害人所有，另案發後失竊手機雖定位在張男住處附近，但飯店人員偕同警方至被告住處搜索而無結果，可見定位證據不足採信。

而當天帶著張男工作的資深房務人員，也多次進出被害人房間，資深房務人員則說，不知道房間內有無置放日本籍房客的手機、也沒注意張男有任何動作。