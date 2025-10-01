義交幹部涉侵占、詐領逾300萬元 北檢諭令交保

檢警獲報，北市義交大隊萬華中隊李姓、宋姓幹部涉詐領協勤費、侵占公積金，金額逾新台幣300萬元。北檢昨指揮警員搜索約談，檢察官今晨諭令李女10萬元、宋男8萬元交保。

檢警獲報，台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓幹事、宋姓書記，涉嫌於民國111年到今年間利用以少報多等方式詐領協勤費，金額超過100萬元。另外，李女被控侵占公積金200萬元。

北檢昨天指揮台北市警察局萬華分局兵分9路搜索李女等人住處，並約談李女、宋男等12人到案。全案朝刑法詐欺取財、業務文書登載不實、業務侵占等罪嫌偵辦。

此外，李女等人於8月間到北檢遞狀，控告台北市義交大隊辜姓大隊長涉嫌誣告、侵占、公益侵占等罪。檢察官目前仍在偵辦中。