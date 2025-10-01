快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

義交幹部涉侵占、詐領逾300萬元 北檢諭令交保

中央社／ 台北1日電

檢警獲報，北市義交大隊萬華中隊李姓、宋姓幹部涉詐領協勤費、侵占公積金，金額逾新台幣300萬元。北檢昨指揮警員搜索約談，檢察官今晨諭令李女10萬元、宋男8萬元交保。

檢警獲報，台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓幹事、宋姓書記，涉嫌於民國111年到今年間利用以少報多等方式詐領協勤費，金額超過100萬元。另外，李女被控侵占公積金200萬元。

北檢昨天指揮台北市警察局萬華分局兵分9路搜索李女等人住處，並約談李女、宋男等12人到案。全案朝刑法詐欺取財、業務文書登載不實、業務侵占等罪嫌偵辦。

此外，李女等人於8月間到北檢遞狀，控告台北市義交大隊辜姓大隊長涉嫌誣告、侵占、公益侵占等罪。檢察官目前仍在偵辦中。

侵占 北市 北檢

延伸閱讀

詐協勤費、A公積金300萬 萬華義交中隊2幹部40萬交保

萬華2義交詐領協勤費、侵占公積金3百萬 深夜移送北檢

義交萬華中隊李姓幹事上月才告大隊長侵占 今涉「A」3百餘萬遭搜索

義交幹部涉侵占、詐領逾300萬元 檢警搜索約談

相關新聞

看中醫針灸遭刺破血管釀氣血胸 台中女緊急引流1000CC血水保命

台中吳姓女中醫師替蔡姓病患治療腰痠背痛，使用針灸卻失誤刺傷她肋膜血管引發氣血胸，蔡回家一度呼吸困難，半夜送急診引流100...

手機定位落在住處附近 檢方起訴房務實習生偷手機 法院判無罪

新竹一名飯店實習房務人員張姓男子，遭控竊取日本房客的蘋果手機。檢方依手機定位顯示位置出現在張男住處附近，遂依竊盜罪嫌起訴...

軍情處上校處長浮報差旅費丟官 法院判決出爐

陸軍司令部軍事情報處前吳姓上校處長，被控任內多次浮報差旅費、詐領餐會款項，桃園地院審理後，依14次公務員利用職務上機會詐...

男高職生騎車撞死未禮讓直行車的迴轉機車騎士 法官認有過失判刑

王姓高職學生騎機車，撞上前方在路口迴轉的機車，造成對方周男騎士傷重不治。法院審理後，認定王姓學生犯過失致死罪，審酌雙方過...

詐協勤費、A公積金300萬 萬華義交中隊2幹部40萬交保

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊女幹事李麗娟、書記宋明煒，被控利用職務詐領協勤費、侵占公積金，金額達300萬元，台北地檢署...

北院審理京華城案 柯文哲再批政治偵防

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨傳喚北市議員應曉薇作證，應稱與柯不熟、沒有往來，庭末身體不適突嘔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。