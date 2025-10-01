義交幹部涉侵占、詐領逾300萬元 北檢諭令交保
檢警獲報，北市義交大隊萬華中隊李姓、宋姓幹部涉詐領協勤費、侵占公積金，金額逾新台幣300萬元。北檢昨指揮警員搜索約談，檢察官今晨諭令李女10萬元、宋男8萬元交保。
檢警獲報，台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓幹事、宋姓書記，涉嫌於民國111年到今年間利用以少報多等方式詐領協勤費，金額超過100萬元。另外，李女被控侵占公積金200萬元。
北檢昨天指揮台北市警察局萬華分局兵分9路搜索李女等人住處，並約談李女、宋男等12人到案。全案朝刑法詐欺取財、業務文書登載不實、業務侵占等罪嫌偵辦。
此外，李女等人於8月間到北檢遞狀，控告台北市義交大隊辜姓大隊長涉嫌誣告、侵占、公益侵占等罪。檢察官目前仍在偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言