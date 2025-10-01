聽新聞
詐協勤費、A公積金300萬 萬華義交中隊2幹部40萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北市交通義勇警察大隊萬華中隊女幹事李麗娟、書記宋明煒，被控利用職務詐領協勤費、侵占公積金，金額達300萬元，台北地檢署昨天搜索約談12人到案，檢察官吳怡蒨漏夜複訊後，依詐欺等罪命李女、宋男各以20 萬元交保，均限制出境出海。

不過，李麗娟、宋明煒籌不出那麼多保金，檢方後來准予兩人降保，李女改為10萬元，宋男8萬元交保，分別由親友陪同離去。

據調查，李麗娟自2022年起至今年間，涉與宋明煒利用未到勤的義交當人頭，抑或是以少報多手法，浮報協勤費1百餘萬元；另外，李女還利用保管公積金的機會，A走供予萬華中隊運作的公積金，金額約2百多萬元，因2人並非公務員，未涉及貪汙治罪條例。

萬華分局獲報指出，台北市政府警察局交通義勇警察大隊萬華中隊，有幹部浮報「協勤費、侵占公積金」，專案小組蒐證月餘，昨天上搜索拘提12人到案，除李麗娟、宋明煒外，其餘人多為中隊人頭。

此外，大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，8月25日有7名萬華中隊隊員到北檢前呼喊「還我公道、還我清白」口號，直指辜萬益侵占公積金替北市議員郭昭巖慶生，另訂製2面匾額贈給自己，又對前幹事提告妨害名譽，告發侵占、誣告等罪。

當時7人指辜萬益任職義交大隊長期間，和北市議員郭昭巖關係匪淺，涉濫用大隊長權利，用萬華義交中隊的公積金支付郭昭巖慶生會的支出，提供萬華義交中隊隊部作為慶生宴會場地，形同將公務資源供予私人歡愉使用，北檢另案偵辦。

至於義交協勤費的核銷與審核機制有哪些漏洞？導致幹部可利用人頭詐領公款，檢方將進一步釐清。

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊女幹事李麗娟，涉詐領協勤費與侵占公積金，被檢方諭令20萬交保。記者潘俊宏／攝影
台北市交通義勇警察大隊萬華中隊女幹事李麗娟，涉詐領協勤費與侵占公積金，被檢方諭令20萬交保。記者潘俊宏／攝影
台北市交通義勇警察大隊萬華中隊書記宋明煒涉詐領協勤費，被檢方諭令20萬交保。記者潘俊宏／攝影
台北市交通義勇警察大隊萬華中隊書記宋明煒涉詐領協勤費，被檢方諭令20萬交保。記者潘俊宏／攝影

侵占 北市 警察

