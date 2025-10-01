聽新聞
立委助理費案高院開庭 高虹安否認犯罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

新竹市長高虹安被控立委任內利用職務詐取財物案，高等法院昨開辯論庭，高虹安出庭應訊。記者陳正興／攝影
新竹市長高虹安涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院昨辯論終結，高稱初任立委時找有經驗助理協助，希望自己專心問政，哽咽說心理壓力大，還被指為貪汙犯，否認犯罪。

但認罪的高虹安前國會辦公室行政主任黃惠玟則說，「高虹安欠我們4人（助理）真心的道歉」。

高院昨審理時，高虹安感謝合議庭聲請釋憲，2萬字的聲請書看了想哭，她說，從科技業轉職立委，不是為了賺錢，否則待在科技業就好，並認為申請加班費應是行之有年的作法，因此在限額內申領助理費用、與助理合意成立辦公室零用金，澄清這非她的「小金庫」。

她說，全國200多件助理費相關案件，前立委吳成典能無罪，她卻遭重判，疑惑認定標準，並指她支出費用遠超過被認定貪汙的金額。

「帳房」黃惠玟最後陳述時說，所有帳目高虹安都會看，哪些人用多少錢，都是1筆筆記下來，事件發生後她壓力很大，甚至有人威脅她，很幸運還活著。她在庭上對坐在左前方的高虹安說「高虹安欠我們4人（助理）真心的道歉」，指高把責任都推到她和前主任陳奐宇身上，「真的很不公平」。

檢方指控高虹安擔任立委期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，涉貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪。黃惠玟、陳奐宇、前法務主任陳昱愷從偵查到審判都認罪，前公關主任「水母」王郁文和高虹安則否認。

