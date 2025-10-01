聽新聞
0:00 / 0:00

超思案3被告否認犯罪 吳諭非歸因文件錯誤

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台北地方法院審理超思蛋案，超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非出庭應訊，她否認犯罪。記者陳正興／攝影
台北地方法院審理超思蛋案，超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非出庭應訊，她否認犯罪。記者陳正興／攝影
超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非被控高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會6085萬1467元，檢方依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴吳女、秦婦及畜產會前專員吳俊達，台北地方法院昨首開庭，3人皆否認犯罪。吳女稱因提供錯誤申報文件，已完成補稅，她身兼進、出口商雙重角色，無詐欺惡意。

50歲吳諭非在日本開設CRESTONE公司並擔任負責人，為日本伊勢食品株式會社投資顧問，2019年就受畜產會委託向伊勢進口日本雞蛋。

檢方指控，2022年國內雞蛋供應吃緊，農業部委託畜產會辦理採購計畫，畜產會聯繫吳女進口日本雞蛋，吳女涉虛構亮采公司向CRESTONE進口假象，製作不實請款單詐領。

秦語喬2022年8月在超思籌備帳戶匯入50萬元，高雄市政府核准設立登記後，又將錢轉回自己帳戶。吳女明知2022年9月5日前母親尚未成立超思，仍虛偽超思委任亮采進口日本蛋，賣斷給畜產會。吳俊達在雞蛋抵台後未實際驗收，將確認書寄給超思自行填載後寄回，填製到港及出關日期。

北院昨開庭三人皆否認犯罪；吳女律師說，雞蛋如數依畜產會要求交付，請款價格有落差是因她提供錯誤申報文件，已完成補稅。秦語喬出示當年兩筆匯錢給亮采證明，稱50萬是她先墊的錢。吳俊達稱依貿易商提供單據核銷，也有驗收，沒有檢方所指「回填」。因3人都不認罪，全案移審理庭。

延伸閱讀

萬華2義交詐領協勤費、侵占公積金3百萬 深夜移送北檢

超思案詐中央畜產會6085萬 吳諭非否認犯罪：只是提供錯誤申報文件

義交幹部涉侵占、詐領逾300萬元 檢警搜索約談

【重磅快評】堰塞湖災變怎不見陳駿季處理超思蛋的積極？

相關新聞

應曉薇作證「與柯文哲不熟」...談及8年處理917件服務案 忍不住落淚

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

北院審理京華城案 柯文哲再批政治偵防

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨傳喚北市議員應曉薇作證，應稱與柯不熟、沒有往來，庭末身體不適突嘔...

超思案3被告否認犯罪 吳諭非歸因文件錯誤

超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非被控高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會6085萬1467元，檢方依詐欺取財、使公務員登載不...

立委助理費案高院開庭 高虹安否認犯罪

新竹市長高虹安涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院...

萬華2義交詐領協勤費、侵占公積金3百萬 深夜移送北檢

檢警接獲情資，指台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事、宋姓書記，涉利用職務詐領與侵占3百萬協勤費、公積金，萬華分局今...

京華城案 柯文哲：私下未與應曉薇聯絡 何來合謀

台北地方法院審理京華城案，今天傳喚應曉薇作證。前台北市長柯文哲在庭末表示，除了3次便當會與公開場合，從未私下與應曉薇聯絡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。