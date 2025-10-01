聽新聞
超思案3被告否認犯罪 吳諭非歸因文件錯誤
超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非被控高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會6085萬1467元，檢方依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴吳女、秦婦及畜產會前專員吳俊達，台北地方法院昨首開庭，3人皆否認犯罪。吳女稱因提供錯誤申報文件，已完成補稅，她身兼進、出口商雙重角色，無詐欺惡意。
50歲吳諭非在日本開設CRESTONE公司並擔任負責人，為日本伊勢食品株式會社投資顧問，2019年就受畜產會委託向伊勢進口日本雞蛋。
檢方指控，2022年國內雞蛋供應吃緊，農業部委託畜產會辦理採購計畫，畜產會聯繫吳女進口日本雞蛋，吳女涉虛構亮采公司向CRESTONE進口假象，製作不實請款單詐領。
秦語喬2022年8月在超思籌備帳戶匯入50萬元，高雄市政府核准設立登記後，又將錢轉回自己帳戶。吳女明知2022年9月5日前母親尚未成立超思，仍虛偽超思委任亮采進口日本蛋，賣斷給畜產會。吳俊達在雞蛋抵台後未實際驗收，將確認書寄給超思自行填載後寄回，填製到港及出關日期。
北院昨開庭三人皆否認犯罪；吳女律師說，雞蛋如數依畜產會要求交付，請款價格有落差是因她提供錯誤申報文件，已完成補稅。秦語喬出示當年兩筆匯錢給亮采證明，稱50萬是她先墊的錢。吳俊達稱依貿易商提供單據核銷，也有驗收，沒有檢方所指「回填」。因3人都不認罪，全案移審理庭。
