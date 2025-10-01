北院審理京華城案 柯文哲再批政治偵防

台北地院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭應訊。記者陳正興／攝影 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨傳喚北市議員應曉薇作證，應稱與柯不熟、沒有往來，庭末身體不適突嘔吐。柯則提及市長行事曆被作為訴訟證據，再度批「政治偵防」，並指北市府政風處新聞稿稱他「柯前領導」，「難道被中共接管了嗎」？

柯文哲昨庭末指出，京華城案他與應曉薇僅3次便當會，沒私下聯絡，他和應曉薇之間沒有電話或LINE，也沒吃過飯，檢察官為羅織罪名，編了很多故事。

他說，檢察官上周四開庭提出他市長期間行事曆，裡面很多私人行程，他批是「政治偵防」，檢方推給北市府政風處，政風處深夜發新聞稿，錯字百出令人驚訝，不是稱他柯前市長，而是「柯前領導」，伺服器也寫成「檔案服務器」，為什麼政風處用的是中共用語，難道被中共接管了嗎？

應曉薇指出，她因京華城董事長陳玉坤的「眼淚」才替京華城陳情，她2020年2月18日與顧問吳順民拜會時任北市副市長的彭振聲，僅轉交京華城陳情信。

她說，柯文哲市長8年內她共處理917件服務案，京華城只十幾件，她參加過16次便當會，僅3次提到京華城案，且40分鐘便當會要處理8個案件，她只請柯關心京華城容積率案進度，「全程不到10秒鐘」。

應曉薇也說，便當會市府回應事項中，市長指定很多人當PM，但檢察官和特定媒體卻指「請彭副擔任PM」，「不逼死他老婆跳樓才怪，太可惡了」。

應曉薇強調和柯文哲不熟，沒有柯的電話，私下也無往來，也從沒帶沈慶京與柯見面，起訴書卻寫得跟真的一樣，內容與事實99.5%不同。

她說，當初是已故命理老師余雪鴻介紹認識沈慶京，沈捐款4500萬元給華夏希望關懷協會等5協會，是因兌現和余的承諾，且沈是捐款給協會，也與京華城案「風馬牛不相干」。