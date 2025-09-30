萬華2義交詐領協勤費、侵占公積金3百萬 深夜移送北檢

檢警接獲情資，指台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事、宋姓書記，涉利用職務詐領與侵占3百萬協勤費、公積金，萬華分局今搜索約談李女等12人到案，詢後依侵占等罪移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據調查，李女自2022年起至今年間，涉與宋男以「以少報多」的手法，浮報協勤費1百餘萬元。另外，李女還利用保管公積金的機會，將2百多萬公積金A入自己口袋。由於義交並非公務員，此案未涉及貪汙治罪條例。

萬華分局獲報指出，台北市政府警察局交通義勇警察大隊萬華中隊，有幹部浮報「協勤費、侵占公積金」等情資，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官指揮專案小組蒐證月餘，30日執行搜索拘提，共帶回12人，全案依詐欺、偽造文書、業務侵占等罪偵辦。

此外，大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，8月25日7名萬華中隊隊員到北檢前呼喊「還我公道、還我清白」口號，直指辜萬益涉侵占公積金替北市議員郭昭巖慶生，另訂製2面匾額贈給自己，又對前幹事提告妨害名譽，告發侵占、誣告等罪。