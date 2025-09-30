快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

萬華2義交詐領協勤費、侵占公積金3百萬 深夜移送北檢

聯合報／ 記者張宏業廖炳棋／台北即時報導

檢警接獲情資，指台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事、宋姓書記，涉利用職務詐領與侵占3百萬協勤費、公積金，萬華分局今搜索約談李女等12人到案，詢後依侵占等罪移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據調查，李女自2022年起至今年間，涉與宋男以「以少報多」的手法，浮報協勤費1百餘萬元。另外，李女還利用保管公積金的機會，將2百多萬公積金A入自己口袋。由於義交並非公務員，此案未涉及貪汙治罪條例。

萬華分局獲報指出，台北市政府警察局交通義勇警察大隊萬華中隊，有幹部浮報「協勤費、侵占公積金」等情資，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官指揮專案小組蒐證月餘，30日執行搜索拘提，共帶回12人，全案依詐欺、偽造文書、業務侵占等罪偵辦。

此外，大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，8月25日7名萬華中隊隊員到北檢前呼喊「還我公道、還我清白」口號，直指辜萬益涉侵占公積金替北市議員郭昭巖慶生，另訂製2面匾額贈給自己，又對前幹事提告妨害名譽，告發侵占、誣告等罪。

當時7人指辜萬益任職義交大隊長期間，和北市議員郭昭巖關係匪淺，涉濫用大隊長權利，用萬華義交中隊的公積金支付郭昭巖慶生會的支出，提供萬華義交中隊隊部作為慶生宴會場地，形同將公務資源供予私人歡愉使用，北檢另案偵辦。

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事涉詐領公款遭檢警偵辦。記者潘俊宏／攝影
台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事涉詐領公款遭檢警偵辦。記者潘俊宏／攝影
台北市交通義勇警察大隊萬華中隊宋姓書記涉詐領公款遭檢警偵辦。記者潘俊宏／攝影
台北市交通義勇警察大隊萬華中隊宋姓書記涉詐領公款遭檢警偵辦。記者潘俊宏／攝影

