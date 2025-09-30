應曉薇作證「與柯文哲不熟」...談及8年處理917件服務案 忍不住落淚

快訊

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民行交互詰問。

應曉薇表示，她在柯文哲擔任市長期間8年內，共處理917件服務案，「台北市議員沒有人可以跟我比」，談及此處，應曉薇忍不住哭泣；她說，京華城只占其中10幾件，且她共參加過16次便當會，其中只有3次提到京華城案，「沒有什麼好大驚小怪」。

應曉薇也說，40分鐘便當會共處理8個案件，不只有京華城案，她花15分鐘和柯文哲吵防疫線上教學，只請柯文哲關心京華城容積率案進度，「全程不到10秒鐘吧」。

她說，她是因為京華城董事長陳玉坤的「眼淚」，才會替京華城陳情，並稱年紀7、80歲的陳玉坤在協調會常常哭，且她身為民意代表，在2020年2月18日和吳順民拜會彭振聲，只有轉交陳情信就走了。

應曉薇指出，便當會市府回應事項，市長指定很多人當PM，但檢察官和特定媒體卻只看到「請彭副擔任PM」這項，「不逼死他（彭振聲）老婆跳樓才怪，太可惡了」。

她說，她從來沒有帶過沈慶京與柯文哲見面，起訴書卻寫得跟真的一樣，並表示起訴書的內容與事實99.5%不同。她到市府找柯文哲講京華城案，就只有3次便當會，她沒有柯文哲的電話，兩人私下也沒有往來，「我真的跟他不熟耶，對不起喔，柯市長」。

應曉薇也表示，她當初是因為已故命理老師師余雪鴻而認識沈慶京，雙方結識30幾年，沈慶京捐款4500萬元給華夏希望關懷協會等5個協會，是因為兌現和余雪鴻的承諾，且沈慶京是捐款給協會，並非她個人，也與京華城案「風馬牛不相干」，沈慶京也不會過問協會的錢如何使用。

她說，吳順民是她的無給職顧問，「吳順民是一個寶，也是我的老師」，她從未引介吳順民到威京集團擔任有給職顧問，她也強調吳順民就像是路人被無端牽扯到這間官司之中，「每次想到吳順民都很想哭」。

台北地院今開庭審理京華城案，台北市議員應曉薇（右）在女兒的陪同下出庭。記者陳正興／攝影
台北地院今開庭審理京華城案，台北市議員應曉薇（右）在女兒的陪同下出庭。記者陳正興／攝影

