京華城案 柯文哲：私下未與應曉薇聯絡 何來合謀

中央社／ 台北30日電

台北地院昨天審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭應訊。聯合報系記者陳正興／攝影
台北地方法院審理京華城案，今天傳喚應曉薇作證。前台北市長柯文哲在庭末表示，除了3次便當會與公開場合，從未私下與應曉薇聯絡，何來與應女合謀、犯意聯絡。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再度召開審理庭，傳喚被告柯文哲、沈慶京、吳順民，並以證人身分傳喚應曉薇，由檢辯交互詰問。應曉薇庭訊時仍否認收賄，強調自己是協助京華城陳情。應曉薇庭末當庭低頭嘔吐，她表示，她每天都會這樣，吐完就好了，習慣就好。

柯文哲下午抵達北院時，媒體詢問民眾黨主席黃國昌被踢爆疑指揮「狗仔」跟監政敵一事，柯文哲沒有回應，僅仰頭苦笑，說了一聲「哎唷」。

柯文哲在庭末指出，他除了3次便當會和部分公開場合見到應曉薇，私下完全沒和應曉薇聯繫，哪來檢方指控的「合謀」、「犯意聯絡」。他不僅沒有應曉薇的LINE，一頓飯也沒吃過，檢方羅織罪名，編了很多故事。

他表示，檢方25日拿出他市長任內的行事曆，包括許多他的私人行程，時間從2013年開始，但他是2014年底才上任台北市長，難道台北市政風處前1年就預言他會當市長，先行記錄他的私人行程。

柯文哲說，他當庭質疑檢方對他進行政治偵防，檢察官推給台北市政風處，政風處半夜發澄清新聞稿，文中還以中國用語「柯前領導」稱呼他，連伺服器也寫成「檔案服務器」，他質疑「難道政風處被中共接管了嗎」。

柯文哲 應曉薇

