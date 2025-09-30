超思案詐中央畜產會6085萬 吳諭非否認犯罪：只是提供錯誤申報文件

2022年9月成立的超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非被控高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款6085萬1467元，檢方依詐欺取財、使公務員登載不實等罪起訴吳女、秦婦及畜產會前專員吳俊達，台北地方法院今首開庭，3人皆否認犯罪。吳女稱因提供錯誤申報文件，已完成補稅，她身兼進、出口商雙重角色，無詐欺惡意。

吳諭非（50歲）長期旅居日本，在日本開設CRESTONE公司並擔任負責人，為日本伊勢食品株式會社投資顧問，2019年就受畜產會委託向伊勢進口日本雞蛋，母親秦語喬（77歲）是超思負責人；吳俊達（45歲）則是處理雞蛋緊急調度、產銷調節等計畫主辦人。

台北地檢署起訴指出，2022年國內雞蛋供應吃緊，農業部委託畜產會辦理採購計畫，畜產會聯繫吳諭非進口日本雞蛋，吳女以CRESTONE公司當日本蛋供應方，虛構亮采公司向CRESTONE進口假象，製作不實請款單，再增列製造、運輸及倉儲、動物檢疫、報關、手續費，將2201萬元貨款虛增至2799萬元，向畜產會詐領646萬餘元。

起訴指出，亮采自日本進口第三批蛋時，因匯率計算不同，致請款文件與畜產會人員計算貨款有差距，吳諭非為維持利潤，製作不實請款書虛增倉儲延滯費、日本匯款手續費，向畜產會追加請款；畜產會人員提出質疑，吳俊達在請款單註記蛋品因船運及貨櫃安排等延遲出庫，加收保管存放費，協助再詐領17萬餘元；吳諭非將其中詐得的300萬元，從公司帳戶匯入龎姓表妹借用外幣帳戶隱匿。

秦語喬2022年8月先在超思籌備帳戶匯入50萬元，待高雄市政府核准設立登記之後，將錢轉回自己帳戶，未作為公司營運使用，影響高雄市府經濟發展局對公司設立管理的正確性。吳諭非明知2022年9月5日之前，母親尚未成立超思，仍虛偽超思委任亮采進口日本蛋，並以超思名義現貨賣斷給畜產會。吳俊達在雞蛋抵達台灣後，未實際到倉儲地點清點驗收，將確認書寄給超思，由超思自行填載進口蛋規格、數量，用印後寄回畜產會，吳俊達再倒填製作、到港及出關日期。

北院今開審查庭，吳諭非、秦語喬、吳俊達皆否認犯罪。吳女律師表示，雞蛋如數依畜產會要求交付，請款價格有落差是因她提供錯誤的申報文件，關務署基隆關要求補正並追繳，她已完成補稅。

秦語喬則出示當年9月2日、12日分別匯給亮采的182萬4740元、179萬5290元的證明，並表示因匯出這兩筆錢，13日才將50萬元「轉回來」，接著又於16日匯給亮采101萬9750元。她說，50萬是她先墊的錢「還不夠呢」，否認犯罪。

吳俊達表示他依貿易商提供的單據核銷，也有驗收雞蛋並回報畜產會，一切符合要求，沒有檢方所指「回填」的情形。吳的律師詹順貴認為吳經辦超思雞蛋金額逾億，但檢察官獨獨挑2022年4月20日的單據，認定協助超思詐領17萬手續費、倉儲延滯費，不符經驗法則，若真要詐欺，有高達上億可運用取財；畜產會接受農委會指示緊急採購雞蛋，不適用政府採購法、畜產會辦理採購作業要點，吳只是確認書的格式有問題，檢方誤以為是倒填日期。

因3人都不認罪，法官諭知本案移審理庭。