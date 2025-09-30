快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

應曉薇開庭突低頭狂吐...女兒急上前關心 她虛弱說「習慣就好」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民行交互詰問。庭末，應曉薇突然身體不舒服，當庭低頭嘔吐，她表示她每天都會這樣，吐完就好了，習慣就好。

應曉薇今從下午2時作證至近6時結束，期間她回答問題的空檔，不時發出喘氣聲，並透露一直在耳鳴，交互詰問程序結束後，審判長詢問後續庭期安排等程序事項，應曉薇突然低頭作嘔，法警和律師見狀緊急向合議庭反映，審判長也詢問是否需要嘔吐袋等其他協助。

應曉薇邊搖頭邊說，「吐完就好了，我只是每天都會這樣，習慣就好」，應曉薇女兒也從旁聽席走到證人席陪伴、關心，協助應曉薇處理嘔吐物。庭後，應曉薇身體虛弱、臉色蒼白，在女兒攙扶下步出法院，面對小草喊話、媒體詢問，僅鞠躬回應「謝謝關心」。

沈慶京庭末補充，他認為檢方偵查時不正訊問，除了恐嚇他身體無法出院醫治，還恐嚇他京華城土地被扣押，銀行會抽銀根等，所以他認為是「明朝錦衣衛，抄家滅族」。

沈慶京指出，檢方對他連續搜索10幾次，今年5月又再度下手，指控他京華城土地是否涉及非常規交易，就讓他想到檢察官的恐嚇，認為檢方不正當報復非常徹底，「但我怎麼會因為報復就亂講話」。

他說，檢察官林俊言對他這麼做之後就升官調職，同一組檢察官又搞了第二、三、四案，他認為林俊言報復的很徹底，並告訴公訴檢察官，「不要聽他的」。

另外，審判長諭知因沈慶京辯護人捨棄詰問茂德集團總裁張高祥，因此取消庭期，但10月14日上午仍要詰問鼎越開發執行副總、沈慶京特別助理張嘉文、下午要詰問應曉薇辦公室主任連君蒲。

台北地院今天開庭審理京華城案，台北市議員應曉薇（右）在女兒的陪同下出庭。記者潘俊宏／攝影
台北地院今天開庭審理京華城案，台北市議員應曉薇（右）在女兒的陪同下出庭。記者潘俊宏／攝影

應曉薇 沈慶京 檢察官

延伸閱讀

北市政風處稱他「柯前領導」 柯文哲怒嗆：難道被中共接管了嗎？

影／京華城案再開庭 柯文哲出庭應訊

小草「上車舞」替阿北加油！被問黃國昌養「狗仔」柯文哲苦笑說：哎唷

黃國昌捲入「狗仔」政治風暴 柯文哲今出庭外界關注黃會陪旁聽？

相關新聞

超思案詐中央畜產會6085萬 吳諭非否認犯罪：只是提供錯誤申報文件

2022年9月成立的超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非被控高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會匯款6085萬1467元，檢方依...

應曉薇開庭突低頭狂吐...女兒急上前關心 她虛弱說「習慣就好」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

「歷史哥」未查證稱陳時奮是「流浪北美的教師」 逆轉得賠30萬並登報

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮批判新竹市長高虹安以新竹棒球場為政治工具，網紅「歷史哥」李易修指陳是「流浪教師」、質疑陳是...

不認罪！桃園前議員郭麗華替郭台銘買連署 判3年10月併科罰金300萬

民進黨前桃園市議員郭麗華2023年涉嫌指示前助理劉采柔，以每份300元代其對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，檢方依總統副總...

基隆罷免綠議員檢起訴7人！法官判有罪但均緩刑…檢方將研議是否上訴

基隆地檢署起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基市府前民政處長張淵翔等7人，推動連署罷免綠營2議員時觸法。基隆地方法院今判...

國訓直排輪教練黃明嵩險掐死女友 「控制慾強」高院判1年6月

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。