應曉薇開庭突低頭狂吐...女兒急上前關心 她虛弱說「習慣就好」

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民行交互詰問。庭末，應曉薇突然身體不舒服，當庭低頭嘔吐，她表示她每天都會這樣，吐完就好了，習慣就好。

應曉薇今從下午2時作證至近6時結束，期間她回答問題的空檔，不時發出喘氣聲，並透露一直在耳鳴，交互詰問程序結束後，審判長詢問後續庭期安排等程序事項，應曉薇突然低頭作嘔，法警和律師見狀緊急向合議庭反映，審判長也詢問是否需要嘔吐袋等其他協助。

應曉薇邊搖頭邊說，「吐完就好了，我只是每天都會這樣，習慣就好」，應曉薇女兒也從旁聽席走到證人席陪伴、關心，協助應曉薇處理嘔吐物。庭後，應曉薇身體虛弱、臉色蒼白，在女兒攙扶下步出法院，面對小草喊話、媒體詢問，僅鞠躬回應「謝謝關心」。

沈慶京庭末補充，他認為檢方偵查時不正訊問，除了恐嚇他身體無法出院醫治，還恐嚇他京華城土地被扣押，銀行會抽銀根等，所以他認為是「明朝錦衣衛，抄家滅族」。

沈慶京指出，檢方對他連續搜索10幾次，今年5月又再度下手，指控他京華城土地是否涉及非常規交易，就讓他想到檢察官的恐嚇，認為檢方不正當報復非常徹底，「但我怎麼會因為報復就亂講話」。

他說，檢察官林俊言對他這麼做之後就升官調職，同一組檢察官又搞了第二、三、四案，他認為林俊言報復的很徹底，並告訴公訴檢察官，「不要聽他的」。