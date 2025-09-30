不認罪！桃園前議員郭麗華替郭台銘買連署 判3年10月併科罰金300萬

民進黨前桃園市議員郭麗華2023年涉嫌指示前助理劉采柔，以每份300元代其對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，檢方依總統副總統選舉罷免法起訴郭麗華、劉采柔及樁腳共8人。桃園地院審酌同被告均認罪，郭始終不認犯行，今審結將她重判3年10月徒刑，併科罰金300萬元。

檢方起訴指出，郭麗華為了替被連署人郭台銘、賴佩霞取得連署書，2023年10月初指示劉采柔代為對外收購連署書，劉女於同月2至6日間及12日，分6次在郭位於蘆竹區的住處及議員服務處領取325份空白連署書，收受連署書賄賂對價共計8萬4000元，並獲郭支付1萬2千元的走路工費用。

前助理劉采柔承郭麗華之命，指示陳、吳、黃、賴、羅及陳姓等6名婦女樁腳，自同月12日起，分頭在蘆竹、龜山區以每提供一份身分證影本並簽立連署書可得300元對價，向親朋好友、左鄰右舍買票。

偵查時，郭麗華矢口否認犯行，並以「郭氏宗親會說要挺郭台銘，但她是民進黨員不方便出面，才向宗親會推薦由其助理劉采柔協助，而她只是代為轉交連署書，不知劉指每份連署書300元資金何來」辯稱。

劉采柔自白認罪，且郭麗華自承與劉無嫌隙，足認劉並非為求脫罪免刑而構陷，且與他人Line對話曾提及「郭麗華指示以每份300元收購連署書」，賴姓樁腳也證稱，劉采柔是郭麗華的助理，曾提及受郭指示連署。

檢方認為，被告郭麗華矢口否認犯行、飾詞狡辯，身為主謀竟推諉卸責給前助理劉采柔，不見其悔悟，犯後態度惡劣，且其為民意代表當知選舉公正重要性，卻仍為此戕害民主犯行，請予從重量刑；另審酌劉女等7人均坦承犯行，配合偵辦，犯後態度良好，請予從輕量刑，犯罪所得10萬8500元請依法宣告沒收。

桃園地院審理，劉女自白坦承犯行，且劉女與郭麗華間並無嫌隙，更無為求脫免刑責而構陷他人之動機，另根據郭與劉之間Line對話內容，確實有談及連署書200多份、連署書據點工作人員數等細節，另有多次語音通話紀錄，顯見郭與劉女聯繫密切。

法官審酌，郭麗華為主謀卻推諉卸責於劉女，不見悔悟，堪稱犯後態度惡劣，曾身為民意代表當知選舉公正的重要性，卻仍為此犯行、戕害民主，審結將郭女從重量刑判處3年10月徒刑，併科罰金300萬元且褫奪公權5年。