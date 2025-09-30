母涉殺思覺失調兒未果判2年8月 法官嘆人間悲劇

吳女不堪長期照護患有思覺失調症的兒子，在湯品加入安眠藥，趁兒子喝下昏睡時，燒炭結束兒子生命，所幸未得逞，法院今天判處吳女2年8月徒刑，法官在判決書稱此為人間悲劇。

基隆地方法院判決書指出，新北市吳女去年7月24日上午9時許，前往速食店購買玉米濃湯，返家後，將安眠藥物搗碎摻入玉米濃湯，兒子喝下後因而昏睡。

吳女當天下午前往雜貨商行購買木炭，返回住處後，將臥房門窗緊閉，在門窗縫隙中塞入塑膠袋以製造密室，再將木炭放置鐵鍋中點火燃燒，著手以燒炭方式製造一氧化碳中毒，結束兒子生命，兒子遭濃煙嗆醒後，報警處理，經警送醫治療撿回一命。

法官指出，被害人因未配合醫囑服藥及回診，治療效果不彰，吳女長期照護及無力管教兒子，因而身心俱疲，面臨生活壓力，徘徊在生存線上掙扎，萌生結束兒子生命的念頭，無奈犯下此案，行為絕非可取，此為人間悲劇，幸而未造成死亡。

法官表示，吳女犯後始終自白不諱正視過錯，吳女也因長期壓力致罹病持續就診，仍肩負照顧兒子的責任，足認吳女犯後顯示出的悔意，及希望改過、避免再犯的意志，經再三審酌，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處吳女有期徒刑2年8月。全案可上訴。