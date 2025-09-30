涉高雄大樹區非法傾倒廢棄物案 前檢察官遭聲押

快訊

中央社／ 高雄30日電

前高雄地檢署檢察官陳正達被控栽槍包庇走私案，遭判7年6月徒刑確定，近期涉入高雄大樹區違法傾倒廢棄物案。經橋檢複訊，被依涉犯廢棄物清理法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

高雄市大樹區統嶺段603地號部分山區「光頭」濫墾案，經橋頭地方法院於民國113年11月4日判決有罪確定，張姓被告已繳清全部犯罪所得新台幣1020萬多元，且廢棄物均全數清理改善完畢，並無污染情況。但橋頭地檢署持續監控發現，該處附近疑似再被非法棄置廢棄物。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，近期偵辦高雄市大樹區統嶺段603地號山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，檢察官朱美綺於11日指揮高雄市政府警察局仁武分局、保七總隊、環境管理署及會同高雄市政府環保局至現場履勘，發現遭不法集團傾倒營建混合物土方面積約0.2公頃。

檢方表示，主任檢察官陳竹君及檢察官朱美綺指揮專案小組人員18日跨縣市搜索，查扣9台重型曳引砂石車，拘提傳喚楊姓男子等16人到庭。訊後認定楊男等4人涉犯廢棄物清理法等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。經法院裁准，被告楊男、蘇男、李男等3人羈押禁見。

檢方後續溯源偵辦，29日再執行搜索，查扣現金1435萬元，拘提傳喚被告陳正達、黃姓男子到庭。經檢察官訊問後，認定陳男等2人涉犯廢棄物清理法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，近期偵辦和山光電廠案、大樹區統嶺段案、美濃區案等，共羈押被告10人，扣押重型開挖機具怪手15台、重型曳引砂石車9台，檢方依組織犯罪條例罪嫌偵辦，掃蕩幕後核心犯罪集團。

