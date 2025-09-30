快訊

基隆罷免綠議員檢起訴7人！法官判有罪但均緩刑…檢方將研議是否上訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基市府前民政處長張淵翔等7人，推動連署罷免綠營2議員時觸法。基隆地方法院今判7人都有罪，但全宣告緩刑。檢方表示，在正式收受判決書後，再研議是否提起上訴。

國民黨反制綠營和公民團體連署罷免國民黨立委林沛祥，推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪反制。檢方查出連署作業過程中，有涉嫌刑法偽造文書罪及違反選舉罷免法、個人資料保護法情事，今年7月11日偵查終結，起訴7人，另有8嫌獲緩起訴處分。

檢方起訴的7人為吳國勝、張淵翔和國民黨基隆市仁愛區兼安樂區主任張金發、罷張案領銜人游正義、罷鄭案領銜人紀文荃、中正戶政所主任江鑒育和林姓課員。

檢方在起訴書中指出，吳國勝、張淵翔、游正義、江鑒育和林姓課員，在本案分別處於主導、統籌或關鍵的執行角色地位，最終雖坦承犯行，但本案發動調查之初，5人都有串、滅證，飾詞狡辯情況。

檢方說，吳國勝等5人經耗費司法資源才坦承犯行，難認犯後態度良好。若在法院審理時能真誠悔悟，請法官審酌量處適當刑期。張金發、紀文荃在檢察官偵查過程中含糊其詞、飾詞狡辯，檢方指犯罪態度不佳，請法官從重量刑。

基隆地院8月13日首度開庭，進行準備程序。因為7名被告就被訴事實做有罪陳述，審判長在聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人意見後，裁定進行簡式審判程序，法官接續開庭審理辯論終結，擇日宣判。

法官今天上午11時宣判，吳國勝、張金發、游正義和紀文荃，犯刑法行使偽造私文書罪、公職人員選舉罷免法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，分處1年10月、1年8月、1年5月和1年6月徒刑，均緩刑3年，並應分支付公庫50、20、20、20、20萬元。4人均褫奪公權2年。

張淵翔犯刑法行使偽造私文書罪、非公務機關非法利用個人資料罪，另犯選罷法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，判1年10月徒刑、緩刑3年，應支付公庫40萬元，褫奪公權2年。

江鑒育和林姓課員犯個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，分處1年2月、10月徒刑，江褫奪公權2年、緩刑3年，林緩刑2年，並應各支付公庫20萬元。

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判基市府前民政處長張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判基市府前民政處長張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判國民黨基隆市黨部前主委吳國勝1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判國民黨基隆市黨部前主委吳國勝1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照

