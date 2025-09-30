高虹安哽咽不解法院判決標準 前助理：高欠我們4人真心道歉

新竹市長高虹安犯利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判7年4月刑，褫奪公權4年，現停職。台灣高等法院今辯論終結，高表示2020年由科技界出任立委，找有經驗的助理協助，希望自己專心問政，她哽咽說心理壓力大，還被指為貪汙犯，否認詐取財物；前國會辦公室行政主任黃惠玟則說「高虹安欠我們4人真心的道歉？」。

黃惠玟今在最後陳述時表示，所有的帳目高虹安都會看，哪些人用多少錢，都是一筆一筆記下來，事件發生後她壓力很大，甚至有人威脅她，她很幸運還活著。話鋒一轉，她突然對坐在左前方的高虹安說「高虹安欠我們4人真心的道歉？」，指高女把責任都推到她和前主任陳奐宇身上，她很不解。

檢方指控高虹安擔任立委期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪。高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷從偵查到審判都認罪，前公關主任「水母」王郁文和高虹安則否認。

台北地方法院認為高虹安當時位居立法委員要職，卻為增加立委辦公室可運用的零用金，罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴，涉案情節為共犯中最重，判她7年4月徒刑、褫奪公權4年；陳昱愷一審無罪，黃惠玟被判2年徒刑、緩刑5年；陳奐宇判1年、緩刑3年，王郁文2年、緩刑5年。

高院去年11月4日首度開庭時，高虹安聲稱「一生都不會忘記（去年）7月26日這一天」，對一審認定貪汙12萬元感到非常委屈。她主張助理對立院匯入的薪資未表示反對，「已達合意」，更主張沒有一毛進她的口袋，她未犯貪汙、使公務員登載不實罪。

高虹安今聲請傳前助理林家興作證，林表示在高虹安2020年初當選立委後，曾協助她處理文稿、法案，因當時大學剛畢業，還沒急著要找工作，且又是國民黨籍想低調，直到年底才成為公費助理。高虹安的律師與檢察官分別詰問林2020年間是否領取1.5萬至2萬不等的薪資？至於薪水來源，他表示「不知道」。

陳奐宇、黃惠玟請求緩刑，高虹安仍主張無罪，並說若認為她犯使公務員登載不實罪，也希望處易科罰金之刑，以免影響從政之路；王郁文同樣主張無罪，因爭議金額僅466元，她希望能免刑，

高虹安表示，很感謝合議庭聲請釋憲，她看了2萬字的釋憲聲請書都想哭，代表合議庭花很多心力在本案上。她說自己從科技業轉職立委，不是為了賺錢，否則待在科技業就好，因對立院不熟，因此找有經驗的助理，希望自己能專業問政。她表示助理都是拼命三郎，認為申請加班費應該是行之有年的作法，在限額內申領助理費用、與助理合意成立辦公室零用金，並非她的「小金庫」，一分一毫都沒進她口袋。

她說，全國有2百多件助理費的相關案件，但前立委吳成典捲入立委助理費案無罪，她一審卻遭台北地院重判，疑惑認定標準，並指她支出的費用遠超過被認定貪汙的金額。