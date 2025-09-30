快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

基隆罷綠議員案 7被告都判有罪 張淵翔褫奪公權2年 無緣2026選戰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人被有罪，但獲緩刑。張淵翔連任議員失利，被基隆市長謝國樑延攬出任民政處長。張在案發後辭官，今被判刑及褫奪公權2年，阻斷他2026選戰重回政壇之路。

國民黨反制綠營和公民團體連署罷免國民黨立委林沛祥，推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪反制。基隆地檢署查出藍營連署疑涉不法，大動作查辦期間，多人被羈押。

檢方今年7月11日偵查終結，起訴張淵翔和時任國民黨基隆市黨部主委吳國勝、國民黨基隆市仁愛區兼安樂區主任張金發、罷張案領銜人游正義、罷鄭案領銜人紀文荃、中正戶政所主任江鑒育和林姓課員。

基隆地方法院法官審理後指出，吳國勝今年1月間接獲國民黨中央委員會組織發展委員會指示，對民進黨市議員發起罷免活動，在與地方人士討論評估後，宣布要罷免鄭文婷和張之豪。

兩件罷免案提議人名冊經基隆市選委會查對，認定提議人名冊有不符法律規定事由剔除，因人數未達門檻須再補提。

吳國勝、張淵翔、張金發、游正義和紀文荃商討後，由張淵翔在「勝之群組」內張貼訊息，提醒領銜人如何正確重謄提議人名冊。

張淵翔取得仁愛區提議人名冊彙整表後，交給江鑒育，指示江協助查對資料是否正確。江再轉交林姓課員，並由林以個人帳號登入戶役政系統進行核對後交還張，再由張予傳送到「勝之群組」。

吳國勝、張金發和游正義接著依照張淵翔教導謄寫步驟，以及張淵翔利用戶役政系統查詢結果，透過黨工和不詳抄手，未經提議人本人同意或授權，擅自重新謄寫而偽造提議人名冊，再由紀文荃等人送交中選會，經中選會查對，發現名冊中有62人已死亡。

法官依被告自白及相關事證，認定7人犯行，今天判決吳國勝、張金發、游正義和紀文荃，犯刑法行使偽造私文書罪、公職人員選舉罷免法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，分處1年10月、1年8月、1年5月和1年6月徒刑，均緩刑3年，並應分支付公庫50、20、20、20、20萬元。4人均褫奪公權2年。

張淵翔犯刑法行使偽造私文書罪、非公務機關非法利用個人資料罪，另犯選罷法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，判1年10月徒刑、緩刑3年，應支付公庫40萬元，褫奪公權2年。

江鑒育和林姓課員犯個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，分處1年2月、10月徒刑，江緩刑3年，林緩刑2年，並各支付公庫20萬元。

法官說，吳國勝等7人或具公職或從政，應較常人更具榮譽心、恪遵法令，卻違法使用個人資料，損及被害人個人人格權，也讓憲法、選罷法賦予國人參政權受到侵害，應予責難。念及7人均無前科，並坦認犯行，表達悔意，堪認經偵、審程序及科刑教訓，知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑。

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判基市府前民政處長張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判基市府前民政處長張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判國民黨基隆市黨部前主委吳國勝1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判國民黨基隆市黨部前主委吳國勝1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照

張淵翔 基隆市選委會 人資

延伸閱讀

基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

基隆死亡連署案羈押原因仍在卻交保關鍵曝 法官：4人全認罪且交代疑點

相關新聞

基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院今天宣判7人都有罪，分...

曾博恩3喜劇專場大賺2283萬元！薩泰爾拒繳26萬娛樂稅...確定敗訴

薩泰爾娛樂公司3年前舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，公司不服要繳納26...

高虹安哽咽不解法院判決標準 前助理：高欠我們4人真心道歉

新竹市長高虹安犯利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判7年4月刑，褫奪公權4年，現停職。台灣高等法院今辯論終結...

高雄統嶺山區遭濫墾亂倒！前檢察官疑似涉案遭聲押

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段山坡地遭到濫墾、傾倒廢土，橋頭檢方追查出高雄地檢署前檢察官陳正達疑似涉案，已將其聲押。

「近半年買水產的要小心了」 她複製轉貼惹禍上身 法官這理由免罰

韓姓女子7月間在臉書上轉貼「颱風後別買中南部養殖的魚，因為光電板會漏毒…」被控散布謠言，新北警依涉違反社維法送辦，她說，...

基隆罷綠議員案 7被告都判有罪 張淵翔褫奪公權2年 無緣2026選戰

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人被有罪，但獲緩刑。張淵翔連任議員失利，被基隆市長謝國樑延攬出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。