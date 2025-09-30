基隆罷綠議員案 7被告都判有罪 張淵翔褫奪公權2年 無緣2026選戰

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人被有罪，但獲緩刑。張淵翔連任議員失利，被基隆市長謝國樑延攬出任民政處長。張在案發後辭官，今被判刑及褫奪公權2年，阻斷他2026選戰重回政壇之路。

國民黨反制綠營和公民團體連署罷免國民黨立委林沛祥，推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪反制。基隆地檢署查出藍營連署疑涉不法，大動作查辦期間，多人被羈押。

檢方今年7月11日偵查終結，起訴張淵翔和時任國民黨基隆市黨部主委吳國勝、國民黨基隆市仁愛區兼安樂區主任張金發、罷張案領銜人游正義、罷鄭案領銜人紀文荃、中正戶政所主任江鑒育和林姓課員。

基隆地方法院法官審理後指出，吳國勝今年1月間接獲國民黨中央委員會組織發展委員會指示，對民進黨市議員發起罷免活動，在與地方人士討論評估後，宣布要罷免鄭文婷和張之豪。

兩件罷免案提議人名冊經基隆市選委會查對，認定提議人名冊有不符法律規定事由剔除，因人數未達門檻須再補提。

吳國勝、張淵翔、張金發、游正義和紀文荃商討後，由張淵翔在「勝之群組」內張貼訊息，提醒領銜人如何正確重謄提議人名冊。

張淵翔取得仁愛區提議人名冊彙整表後，交給江鑒育，指示江協助查對資料是否正確。江再轉交林姓課員，並由林以個人帳號登入戶役政系統進行核對後交還張，再由張予傳送到「勝之群組」。

吳國勝、張金發和游正義接著依照張淵翔教導謄寫步驟，以及張淵翔利用戶役政系統查詢結果，透過黨工和不詳抄手，未經提議人本人同意或授權，擅自重新謄寫而偽造提議人名冊，再由紀文荃等人送交中選會，經中選會查對，發現名冊中有62人已死亡。

法官依被告自白及相關事證，認定7人犯行，今天判決吳國勝、張金發、游正義和紀文荃，犯刑法行使偽造私文書罪、公職人員選舉罷免法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，分處1年10月、1年8月、1年5月和1年6月徒刑，均緩刑3年，並應分支付公庫50、20、20、20、20萬元。4人均褫奪公權2年。

張淵翔犯刑法行使偽造私文書罪、非公務機關非法利用個人資料罪，另犯選罷法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，判1年10月徒刑、緩刑3年，應支付公庫40萬元，褫奪公權2年。

江鑒育和林姓課員犯個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，分處1年2月、10月徒刑，江緩刑3年，林緩刑2年，並各支付公庫20萬元。