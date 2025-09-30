全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件申訴案；當初以信用卡支付價金者，可向發卡銀行申請爭議帳，市府已請陽信銀行後天前公告信託專戶受益人退款相關程序。

業者在官網公告，近年受到疫情衝擊與整體經濟環境惡化，公司營運長期虧損，已超出所能承擔範圍。即便全體團隊竭盡全力維持，公司仍無法扭轉困境；經慎重評估，不得不沉痛宣布自10月1日起停止營運，並將依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。

公告也指出，全真瑜珈健身對所有會員與合作廠商致歉，後續債務清理及會員權益事宜，會依相關法令及主管機關規定辦理，並使會員能盡速取回信託款項；會積極尋求相關方案，減少對員工、會員及廠商的衝擊。

法務局今說明，北市府於9月26日行政調查會議中，已要求陽信銀行暫緩移轉合計2億1200萬元信託財產給全真公司，避免信託資金遭不當挪用；北市今年1月至9月30日上午受理1085件申訴案，期間9月24日至9月30日則有971件。

北市主任消保官林傳健指出，全真公司已在官網上公告於10月1日停止營業，依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，視為業者同意其受益權歸屬消費者，請全真公司立即提供會員編號、賸餘未使用期數等會員資料明細給陽信銀行，並請陽信銀行在官網公告消費者的申請程序及所應備具資料。

林傳健建議，消費者除可向業者請求退還未服務堂數餘額，當時如以刷卡方式購課者則儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，民眾如以現金方式購課，可向法院聲請核發支付命令。