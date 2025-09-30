女子毒駕撞死派出所所長「否認殺人意圖」 家屬怒斥：不得好死

女子陳嘉瑩去年9月30日吸食喪屍菸彈後開車上路，涉嫌拖行試圖盤查的土城警分局清水派出所長劉宗鑫，導致劉員撞上路旁施工護欄慘死，被檢方起訴。新北地方法院國民法官今開庭審理，陳女僅坦承妨害公務及傷害部分犯行，否認有意殺人，劉員家屬則怒批陳女至今一句道歉都沒有只想脫罪，詛咒她不得好死。

今天開庭時，陳女否認有不確定故意殺人意圖，認為致死部分與其毒駕並無相當因果關係，其律師並以陳女曾遭家暴、性侵與不當教育等，導致心理狀態不穩定，希望能進行精神鑑定。至於公訴檢察官則聲請傳喚案發時與劉員一起執勤的楊姓警員，證明陳女當時確有殺人意圖。

今天劉員妻子和父親都到場旁聽，劉父在聽到陳女否認殺人，辯稱毒駕與劉員死亡無因果關係時失控，當庭情緒失控，怒罵陳女至今不知悔改，卻用各種理由試圖減輕罪行，詛咒她不得好死，場面一度相當火爆。直到2人離去時，劉妻依然啜泣不止。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885