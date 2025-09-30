快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

女子毒駕撞死派出所所長「否認殺人意圖」 家屬怒斥：不得好死

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

女子陳嘉瑩去年9月30日吸食喪屍菸彈後開車上路，涉嫌拖行試圖盤查的土城警分局清水派出所長劉宗鑫，導致劉員撞上路旁施工護欄慘死，被檢方起訴。新北地方法院國民法官今開庭審理，陳女僅坦承妨害公務及傷害部分犯行，否認有意殺人，劉員家屬則怒批陳女至今一句道歉都沒有只想脫罪，詛咒她不得好死。

今天開庭時，陳女否認有不確定故意殺人意圖，認為致死部分與其毒駕並無相當因果關係，其律師並以陳女曾遭家暴、性侵與不當教育等，導致心理狀態不穩定，希望能進行精神鑑定。至於公訴檢察官則聲請傳喚案發時與劉員一起執勤的楊姓警員，證明陳女當時確有殺人意圖。

今天劉員妻子和父親都到場旁聽，劉父在聽到陳女否認殺人，辯稱毒駕與劉員死亡無因果關係時失控，當庭情緒失控，怒罵陳女至今不知悔改，卻用各種理由試圖減輕罪行，詛咒她不得好死，場面一度相當火爆。直到2人離去時，劉妻依然啜泣不止。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

女子陳嘉瑩去年毒駕撞死土城警分局清水派出所長劉宗鑫，新北地院今開庭，陳女僅坦承妨害公務及傷害部分犯行，否認有意殺人，劉員父親(右)怒批陳女至今一句道歉都沒有，劉妻則在一旁啜泣(左)。記者蔣永佑／攝影
女子陳嘉瑩去年毒駕撞死土城警分局清水派出所長劉宗鑫，新北地院今開庭，陳女僅坦承妨害公務及傷害部分犯行，否認有意殺人，劉員父親(右)怒批陳女至今一句道歉都沒有，劉妻則在一旁啜泣(左)。記者蔣永佑／攝影

殺人 國民法官 毒駕

延伸閱讀

中壢女開賓士逆向撞2車逃逸 警火速逮人車上發現1物

疑毒駕肇事！高速衝撞路邊11車 新北男神情恍惚車上還有喪屍煙彈

全國取締毒駕並引進唾液快篩 3分鐘就知結果

台中警攔車「違法搜索」 法院仍判毒駕男有罪原因曝

相關新聞

基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院今天宣判7人都有罪，分...

曾博恩3喜劇專場大賺2283萬元！薩泰爾拒繳26萬娛樂稅...確定敗訴

薩泰爾娛樂公司3年前舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，公司不服要繳納26...

兒子提告拔了父親的繼承權 法官：該盡的義務不盡也是虐待

繼承權被拔，通常都發生在晚輩身上，以對被繼承人有重大的虐待或侮辱的原因最多，依法只要被繼承人表示不得繼承的話，晚輩的繼承...

兒子剛出生放浴缸溺死棄屍古井...台中狠心父今判6年5月

台中市謝姓男子與柯姓女子前年產子，2人讓男嬰在浴缸溺斃，棄置石岡區古井，事隔半年才自首，二人求法官輕判，柯女主張有生母殺...

女子毒駕撞死派出所所長「否認殺人意圖」 家屬怒斥：不得好死

女子陳嘉瑩去年9月30日吸食喪屍菸彈後開車上路，涉嫌拖行試圖盤查的土城警分局清水派出所長劉宗鑫，導致劉員撞上路旁施工護欄...

影／台中北區道路施工夜間未裝爆閃燈警示 機車騎士犁田警追疏失

台中市朱姓騎士在昨天深夜11時許，騎機車行經北區一處道路施工處，因施工廠商未裝設夜間爆閃燈，導致朱行經該處時撞上而摔車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。