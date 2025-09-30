女子毒駕撞死派出所所長「否認殺人意圖」 家屬怒斥：不得好死
女子陳嘉瑩去年9月30日吸食喪屍菸彈後開車上路，涉嫌拖行試圖盤查的土城警分局清水派出所長劉宗鑫，導致劉員撞上路旁施工護欄慘死，被檢方起訴。新北地方法院國民法官今開庭審理，陳女僅坦承妨害公務及傷害部分犯行，否認有意殺人，劉員家屬則怒批陳女至今一句道歉都沒有只想脫罪，詛咒她不得好死。
今天開庭時，陳女否認有不確定故意殺人意圖，認為致死部分與其毒駕並無相當因果關係，其律師並以陳女曾遭家暴、性侵與不當教育等，導致心理狀態不穩定，希望能進行精神鑑定。至於公訴檢察官則聲請傳喚案發時與劉員一起執勤的楊姓警員，證明陳女當時確有殺人意圖。
今天劉員妻子和父親都到場旁聽，劉父在聽到陳女否認殺人，辯稱毒駕與劉員死亡無因果關係時失控，當庭情緒失控，怒罵陳女至今不知悔改，卻用各種理由試圖減輕罪行，詛咒她不得好死，場面一度相當火爆。直到2人離去時，劉妻依然啜泣不止。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言