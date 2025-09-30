基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院今天宣判7人都有罪，分處1年10月至10月徒刑，7人都獲宣告緩刑，分應支付公庫50至20萬元。全案可上訴。

國民黨反制綠營和公民團體連署罷免國民黨立委林沛祥，推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪反制。基隆地檢署查出藍營連署疑涉不法，大動作查辦期間，羈押多人，今年7月11日偵查終結，起訴7名被告。

7名被告分別為張淵翔、吳國勝、國民黨仁愛區兼安樂區主任張金發、罷張案領銜人游正義、罷鄭案領銜人紀文荃，5人都涉犯行使偽造私文書、非公務機關非法利用個人資料罪、利用他人個人資料偽造提議罪。中正戶政所主任江鑒育和林姓課員，都涉犯非公務機關非法利用個人資料罪。

基隆地院8月13日首度開庭，7名被告都做有罪陳述，審判長裁定進行簡式審判程序，法官接續開庭審理並辯論終結，今天上午11時宣判時，7名被告都未出庭。