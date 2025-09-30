快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院今天宣判7人都有罪，分處1年10月至10月徒刑，7人都獲宣告緩刑，分應支付公庫50至20萬元。全案可上訴。

國民黨反制綠營和公民團體連署罷免國民黨立委林沛祥，推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪反制。基隆地檢署查出藍營連署疑涉不法，大動作查辦期間，羈押多人，今年7月11日偵查終結，起訴7名被告。

7名被告分別為張淵翔、吳國勝、國民黨仁愛區兼安樂區主任張金發、罷張案領銜人游正義、罷鄭案領銜人紀文荃，5人都涉犯行使偽造私文書、非公務機關非法利用個人資料罪、利用他人個人資料偽造提議罪。中正戶政所主任江鑒育和林姓課員，都涉犯非公務機關非法利用個人資料罪。

基隆地院8月13日首度開庭，7名被告都做有罪陳述，審判長裁定進行簡式審判程序，法官接續開庭審理並辯論終結，今天上午11時宣判時，7名被告都未出庭。

法官判決吳國勝1年10月徒刑，緩刑3年，褫奪公權2年。張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年，褫奪公權2年。張金發1年8月徒刑，緩刑3年，褫奪公權2年。游正義1年5月徒刑，緩刑3年，褫奪公權2年。紀文荃1年6月徒刑，緩刑3年，褫奪公權2年。江鑒育1年2月徒刑，緩刑3年，褫奪公權2年。林姓課員10月徒刑，緩刑2年。7人均應支府公庫款項和接受法治教育。除林姓課外外，另6人應服義務勞役80小時。

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判國民黨基隆市黨部前主委吳國勝1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判國民黨基隆市黨部前主委吳國勝1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判基市府前民政處長張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院法官今天判基市府前民政處長張淵翔1年10月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。聯合報資料照

基隆 罷免 國民黨

延伸閱讀

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

基隆死亡連署案羈押原因仍在卻交保關鍵曝 法官：4人全認罪且交代疑點

影／4人認罪交保不發一語 張淵翔消瘦 吳國勝讀經懺悔盼顧老母

相關新聞

基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，基市府前民政處長張淵翔等7人分涉犯偽造文書、違反個資法罪。基隆地院今天宣判7人都有罪，分...

曾博恩3喜劇專場大賺2283萬元！薩泰爾拒繳26萬娛樂稅...確定敗訴

薩泰爾娛樂公司3年前舉辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，公司不服要繳納26...

兒子提告拔了父親的繼承權 法官：該盡的義務不盡也是虐待

繼承權被拔，通常都發生在晚輩身上，以對被繼承人有重大的虐待或侮辱的原因最多，依法只要被繼承人表示不得繼承的話，晚輩的繼承...

兒子剛出生放浴缸溺死棄屍古井...台中狠心父今判6年5月

台中市謝姓男子與柯姓女子前年產子，2人讓男嬰在浴缸溺斃，棄置石岡區古井，事隔半年才自首，二人求法官輕判，柯女主張有生母殺...

女子毒駕撞死派出所所長「否認殺人意圖」 家屬怒斥：不得好死

女子陳嘉瑩去年9月30日吸食喪屍菸彈後開車上路，涉嫌拖行試圖盤查的土城警分局清水派出所長劉宗鑫，導致劉員撞上路旁施工護欄...

影／台中北區道路施工夜間未裝爆閃燈警示 機車騎士犁田警追疏失

台中市朱姓騎士在昨天深夜11時許，騎機車行經北區一處道路施工處，因施工廠商未裝設夜間爆閃燈，導致朱行經該處時撞上而摔車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。