京華城案 北院下午傳喚應曉薇作證

中央社／ 台北30日電

台北地方法院審理京華城案，今天下午將傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民，並以證人身分傳喚應曉薇到庭，由檢辯交互詰問。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再度召開審理庭，傳喚被告柯文哲、沈慶京、吳順民，並以證人身分傳喚應曉薇，由檢辯交互詰問。

應曉薇被控利用可實質掌控的5個協會，收受沈慶京賄賂新台幣5250萬元，製造金流斷點、隱匿犯罪所得，並屢屢為京華城案陳情、施壓北市府公務員。北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪、洗錢起訴應曉薇，共計求刑有期徒刑16年6月，併科罰金共計5000萬元，褫奪公權10年。

應曉薇今年3月間以被告身分應訊時否認犯罪，她強調自己身為民代，做的事都是正確的，都是理所當然的，沈慶京給她的捐款都是公益性、都是正當的，並非行賄。她還在庭上公開感謝沈慶京的捐款。

檢方在偵查期間將應曉薇聲請羈押禁見獲准，案件移審北院後，法官2度裁定延押，9月5日裁定應曉薇3000萬元交保，並限制住居、限制出境、出海8月。北檢抗告成功，北院於9月15日更審裁定應曉薇維持原交保金額。

應曉薇 沈慶京 柯文哲

相關新聞

看中醫針灸遭刺破血管釀氣血胸 台中女緊急引流1000CC血水保命

台中吳姓女中醫師替蔡姓病患治療腰痠背痛，使用針灸卻失誤刺傷她肋膜血管引發氣血胸，蔡回家一度呼吸困難，半夜送急診引流100...

手機定位落在住處附近 檢方起訴房務實習生偷手機 法院判無罪

新竹一名飯店實習房務人員張姓男子，遭控竊取日本房客的蘋果手機。檢方依手機定位顯示位置出現在張男住處附近，遂依竊盜罪嫌起訴...

軍情處上校處長浮報差旅費丟官 法院判決出爐

陸軍司令部軍事情報處前吳姓上校處長，被控任內多次浮報差旅費、詐領餐會款項，桃園地院審理後，依14次公務員利用職務上機會詐...

男高職生騎車撞死未禮讓直行車的迴轉機車騎士 法官認有過失判刑

王姓高職學生騎機車，撞上前方在路口迴轉的機車，造成對方周男騎士傷重不治。法院審理後，認定王姓學生犯過失致死罪，審酌雙方過...

詐協勤費、A公積金300萬 萬華義交中隊2幹部40萬交保

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊女幹事李麗娟、書記宋明煒，被控利用職務詐領協勤費、侵占公積金，金額達300萬元，台北地檢署...

北院審理京華城案 柯文哲再批政治偵防

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨傳喚北市議員應曉薇作證，應稱與柯不熟、沒有往來，庭末身體不適突嘔...

