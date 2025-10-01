京華城案 北院下午傳喚應曉薇作證

台北地方法院審理京華城案，今天下午將傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民，並以證人身分傳喚應曉薇到庭，由檢辯交互詰問。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再度召開審理庭，傳喚被告柯文哲、沈慶京、吳順民，並以證人身分傳喚應曉薇，由檢辯交互詰問。

應曉薇被控利用可實質掌控的5個協會，收受沈慶京賄賂新台幣5250萬元，製造金流斷點、隱匿犯罪所得，並屢屢為京華城案陳情、施壓北市府公務員。北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪、洗錢起訴應曉薇，共計求刑有期徒刑16年6月，併科罰金共計5000萬元，褫奪公權10年。

應曉薇今年3月間以被告身分應訊時否認犯罪，她強調自己身為民代，做的事都是正確的，都是理所當然的，沈慶京給她的捐款都是公益性、都是正當的，並非行賄。她還在庭上公開感謝沈慶京的捐款。

檢方在偵查期間將應曉薇聲請羈押禁見獲准，案件移審北院後，法官2度裁定延押，9月5日裁定應曉薇3000萬元交保，並限制住居、限制出境、出海8月。北檢抗告成功，北院於9月15日更審裁定應曉薇維持原交保金額。