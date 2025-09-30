影／台中北區道路施工夜間未裝爆閃燈警示 機車騎士犁田警追疏失

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓騎士在昨天深夜11時許，騎機車行經北區一處道路施工處，因施工廠商未裝設夜間爆閃燈，導致朱行經該處時撞上而摔車，造成腳有擦挫傷，無生命危險，警方調查朱無酒精濃度，施工業者是否違反道交條例，將後續釐清，若違規屬實，將可罰1200元至2400元。

第二警分局在29日深夜11時許獲報，朱姓男子騎機車行經北區中清路、育德路時，撞上道路施工處的三角錐摔車，造成腳有擦挫傷、機車車頭與車身受損，送醫治療後無生命危險，朱男無酒精濃度。

警方調查，現場有道路施工，但施工單位沒有將施工的三角錐，設置爆閃燈，朱男因夜間視線較差沒注意到該處施工而撞上，施工廠商是否涉及疏失，將依法釐清。

警方指出，依照道路交通安全規則，道路施工要跟主管機關申請許可，工程進行中，並應樹立警告標誌，夜間並安裝警告燈，若有違反，可依道交條例告發，可罰1200元至2400元。

第二警分局長鍾承志提醒，用路人夜間行車時視線受限，駕駛人務必保持安全車速，提高注意力，遇有不明障礙物或施工標誌時應減速慢行，以策安全；此外，也呼籲相關施工單位應依規定設置警示燈具與標誌，確保施工區域明顯可辨，以防止類似事故再度發生。

台中市朱姓男子29日騎機車行經北區時，撞上施工的交通椎受傷，車身受損。記者陳宏睿／翻攝
