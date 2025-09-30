聽新聞
0:00 / 0:00
吸金逾200億元！五互集團女總裁陳秋白二審從輕改判
殯葬業起家的「五互集團」，總裁陳秋白被控利用旗下「龍海生活事業」吸金220億元，全台估有1萬7000人受害。陳一審被依違反銀行法判刑10年半，案件上訴二審後今天宣判，陳秋白被改判有期徒刑10年5月，比原審少1個月。可上訴。
五互集團成立於1997年，提供禮儀服務、生前契約銷售等，五互負責人陳秋白在2006年成立又龍海生活事業。2013年起，陳秋白等人以「龍海生活事業」在北中南成立營業部，由業務員對外販售儲蓄型契約商品。
檢調查出，陳秋白利用「龍海健康服務契約」、「鑫樂活」、「金滿意」、「鑫樂活2.0」，每單位年繳4萬或5萬元不等，期滿1年、3年、6年，就可領回本金，並以「增值金」、「物價波動補償金」名義給予利息，約3%至4%。
粗估集團成立26年來，已吸金逾200億元，切2019年遭搜索後，陳仍繼續吸金，前年6月再被檢調查辦，因帳戶遭凍結，集團7月喊倒，代理牛角燒肉的集團公司「捷利國際餐飲集團」也關門，受害人損失慘重。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言