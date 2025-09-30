吸金逾200億元！五互集團女總裁陳秋白二審從輕改判

殯葬業起家的「五互集團」，總裁陳秋白被控利用旗下「龍海生活事業」吸金220億元，全台估有1萬7000人受害。陳一審被依違反銀行法判刑10年半，案件上訴二審後今天宣判，陳秋白被改判有期徒刑10年5月，比原審少1個月。可上訴。

五互集團成立於1997年，提供禮儀服務、生前契約銷售等，五互負責人陳秋白在2006年成立又龍海生活事業。2013年起，陳秋白等人以「龍海生活事業」在北中南成立營業部，由業務員對外販售儲蓄型契約商品。

檢調查出，陳秋白利用「龍海健康服務契約」、「鑫樂活」、「金滿意」、「鑫樂活2.0」，每單位年繳4萬或5萬元不等，期滿1年、3年、6年，就可領回本金，並以「增值金」、「物價波動補償金」名義給予利息，約3%至4%。