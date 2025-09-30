光電政策改變 法院判嘉縣大埔鄉公所應還業者6043萬元

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

光電業者與大埔鄉公所簽訂「曾文水庫浮力式太陽光電發電系統計畫契約」，因嘉義縣政府拒絕核發設置許可，雙方發生爭議，業者主張依契約終止並請求返還履約保證金及已支付回饋金6043餘萬元。法院認為縣府不同意設置，屬於「政府政策變更」，非可歸責於業者，應返還6043餘萬元。大埔鄉公所表示，與律師討論後將提上訴。

光電業者永尚能源公司主張與大埔鄉公所2022年9月15日簽訂契約後，支付履約保證金4000萬元、回饋金2043萬744元。惟嘉義縣政府於2024年8月22日以民意及環境保護理由，拒絕核准設置許可，使業者無法完成契約規定之併聯發電。於2024年12月30日發函公所，依契約第21條及民法相關規定，主張終止契約，並請求返還履約保證金及回饋金，共計6043萬744元。

業者表示，簽約時曾文水庫設置光電系統並未受限制，公所也承諾提供水域場址，嘉義縣政府後續政策變更並非業者可歸責，依法可行使終止契約權利。

公所認為，業者簽訂契約前即知需取得地方政府許可，且公所已依法完成報備程序，拒絕業者單方終止契約，主張回饋金應依契約約定由業者支付。公所另提出反訴，要求支付2024年7月至2025年1月回饋金及逾期違約金共計689萬元。

法院審理，因嘉義縣政府政策變更，使業者無法如約設置光電系統，構成契約中的「法令變更」情形，並非業者過失，而是政策改變造成，業者依契約及民法規定行使終止契約權利，屬合法行為，請求6043萬744元及利息有理。又契約終止後，已無使用收益，免除給付回饋金義務。

光電業者與大埔鄉公所簽訂於曾文水庫設置光電契約，嘉義地院認為縣府政策變更，非業者過失，要求返還保證金、回饋金共6043萬餘元有理。圖／報系資料照片
光電業者與大埔鄉公所簽訂於曾文水庫設置光電契約，嘉義地院認為縣府政策變更，非業者過失，要求返還保證金、回饋金共6043萬餘元有理。圖／報系資料照片

曾文水庫 嘉義 大埔

