偵破跨國「一條龍」人口販運應召集團 宜蘭地檢救出10餘名越南女子

宜蘭地檢署月前指揮縣警察局、礁溪分局、移民署宜蘭專勤隊等單位破獲越南裔台籍陳姓女主嫌在礁溪經營人口販運應召集團， 逼迫從事性交易，5個月不法獲利逾利逾800萬元，檢警救出10餘名越南受害女子，全案依違反人口販運防制條例等罪起訴12人，並針對陳姓女主嫌及其游姓男友求處9年重刑，聲請扣押嫌犯的房地產。

根據檢方調查，陳姓主嫌自今年1月起承租礁溪鄉德陽路某飯店經營應召集團，透過越南人慣用的通訊軟體ZALO，佯稱可代為安排「自由工作」，無須受我國政府管理限制，收入豐厚且相關費用由陳姓主嫌代墊，誘騙越南籍女子來台。

其中，陳姓女主嫌及游姓男友勾結兩國的人力仲介尋求人頭雇主，偽造文書申請合法工作名義，安排越南籍女子入境後，陳姓女嫌等人即以人頭雇主代理人身分出面接機，再扣留護照、強迫償付高額代辦費用、通報失聯等方式加以控制，迫使在其應召站或其他旅店從事性交易，即使遭遇生理期，仍被強迫上工，經查帳冊每月營業額約169萬元，經營5個月不法獲利逾800萬元。

地檢署表示，被逼迫從事性交易女子今年6月過跨國求助，以臉書私訊告知越南友人，遭陳姓女主嫌等人控制在礁溪，並附上從囚禁處拍攝的隔窗照片，檢警接獲後立即展開調查。

檢察官郭庭瑜研判情況危急，擔心被害人安危，收案2日內即聲請搜索票，親自帶隊執行，主嫌等人見檢警到場，竟將被害人等應召女子藏匿於建物頂樓，並逃竄至鄰棟建物頂樓躲避查緝，檢警當場查獲4名集團成員及11名越南籍女子，查扣監視器、帳冊等證物。

全案積極偵辦，檢察官從6月至9月間發動8波搜索，聲押8人獲准，救出多名越南受害女子，同時向上溯源，成功破獲「一條龍」人口販運應召集團；此外，檢警更依據派遣應召紀錄，進一步破獲礁溪地區另一起由李姓主嫌等人主持、年收高達2000萬元的應召站，並向法院聲請沒收鉅額不法所得。