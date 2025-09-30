快訊

兒子剛出生放浴缸溺死棄屍古井...台中狠心父今判6年5月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子與柯姓女子前年產子，2人讓男嬰在浴缸溺斃，棄置石岡區古井，事隔半年才自首，二人求法官輕判，柯女主張有生母殺嬰罪適用，一審今年6月間審結，以謝符合自首減刑條件，判刑6年5月，柯女判刑11年2月，謝上訴台中高分院，今審結駁回上訴，維持判刑6年5月。

一審審理時，謝男向法官坦認「已知道錯了、願意承擔」，希望法官輕判；柯女則稱，原本要到醫院進行引產手術，但已過藥物可處理時間，十分害怕才會一拖再拖，「再一次機會不會做相同的事」，懇請法官給改錯機會。

柯女與律師也主張，謝男是恐怖情人，柯女是被迫發生性關係，若不去謝男家睡，就會被威脅，有刑法二七四條生母殺嬰罪的適用，謝男則坦認犯行。

一審今年6月間審結，此案被告二人都坦白承認，卷證資料可認定二人有犯意聯絡、行為分擔，柯女律師雖主張，此案有生母殺嬰罪適用，不過審酌卷證資料，認定柯女身體健康、智能健全、具有工作能力，縱然稍有負債，尚不至於發生衣食無著的情形。

一審審認，此案謝男二人涉犯殺人罪，屬成年人故意對兒童犯罪，依違反兒童與少年福利權益保障法，加重其刑，另外謝男殺害被害嬰兒、遺棄屍體的犯行，在還沒有被偵查犯罪機關發覺前，就主動向員警自首，帶同員警到棄屍的地點調查，接受裁判，符合自首規定，依法減刑。

一審分依殺人、遺棄屍體罪分判謝6年2月、7月徒刑，應執行6年5月，柯女則依殺人、遺棄屍體罪，分判10年8月、8月徒刑，應執行11年2月，可上訴。

檢警調查，謝男（31歲）、柯女（31歲）在大學時即交往，2022年10月間，柯女發現已懷孕8周，2人討論引產，但未有後續動作，前年5月底，柯女上班時劇烈腹痛，返家後發現羊水破裂，聯絡謝男到場後，由謝替柯女接生，在柯女東勢區租屋處產下男嬰。

因柯女表明不願留下男嬰，謝男讓男嬰在注滿水的浴缸溺斃後，以垃圾袋包裹帶回石岡區租屋處後，棄置在租屋處後方水井，謝因良心不安，去年初向檢警自首，檢方在去年5月間，起訴二人。

謝男將男嬰放入注滿水的浴缸溺斃，男嬰遺體包入垃圾袋後，帶回謝男租屋處，棄置租屋處後方水井，謝男良心不安，去年初才向警方自首，全案由檢方依殺人、棄屍等罪起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中石岡古井嬰屍案，台中高分院今天宣判。圖／報系資料照
台中石岡古井嬰屍案，台中高分院今天宣判。圖／報系資料照

