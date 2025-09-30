聽新聞
嘉義女為前夫作保借400萬 代還110萬仍遭追討497萬
嘉義一名郭姓女子，婚姻期間為前夫謝男向友人借款作保，簽下連帶保證協議，承諾共同清償400萬元本金及200萬元利息，約定6年內分期清償。兩人離婚後，謝男未依約履行，郭女雖自掏腰包代還110萬元，仍遭債權人提告追討剩餘497萬元。法院審理後認為，郭女確已簽署連帶保證，離婚不影響責任，判決仍應連帶清償。可上訴。
判決指出，原告葉男主張，謝男多次向其借款，雙方於2019 年7 月簽訂「債務清償協議書」，確認謝男欠款本金400萬元、利息200萬元（年息10%），合計600萬元。約定自2020年至2025年，每年10月底前支付100萬元，明定若一期遲延，則視為全部到期，債權人得請求一次清償。當時謝男之妻郭女亦簽名，擔任連帶保證人。
然而，僅於2020年繳納50萬元、2021年繳納60萬元，合計110 萬元，遠低於應付金額。葉男認為，尚有本金369萬元、利息110.7萬元，合計479.7萬元未清，於是向法院提告，請求謝男與郭女連帶給付，並聲請准予假執行。
郭女辯稱，自己簽署協議僅因當時身為謝男之妻而被迫作保，如今已離婚，理應不再承擔債務。她強調，借款行為為謝男個人所為，自己並無能力清償，先前繳付的110萬元，甚至是她向友人借款代還，並非自願負擔。
法院審酌後認為，依民法規定，連帶保證人與主債務人對債權人負有同一債務責任，債權人得向其中一人或多人請求全部清償。郭女當庭也承認簽署保證，且在協議書上明確列名為「乙方連帶保證人」。因此，縱使婚姻關係後來消滅，仍不影響她的保證責任。判決謝男與郭女應連帶清償原告 479萬7000 元，全案仍可上訴。
