基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

立委「大罷免」已落幕，過程中基隆藍營推動連署罷免綠營2議員反制，檢方起訴市府前民政處長張淵翔、國民黨基市前主委吳國勝等7人分涉犯偽造文書、違反個資法罪，基隆地方法院將在今天上午11時宣判。

國民黨反制綠營和公民團體連署罷免國民黨立委林沛祥，推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪反制。基隆地檢署查出藍營連署疑涉不法，大動作查辦期間，羈押多人，今年7月11日偵查終結，起訴7名被告。

7名被告分別為張淵翔、吳國勝、國民黨仁愛區兼安樂區主任張金發、罷張案領銜人游正義、罷鄭案領銜人紀文荃，5人都涉犯行使偽造私文書、非公務機關非法利用個人資料罪、利用他人個人資料偽造提議罪。中正戶政所主任江鑒育和林姓課員，則是涉犯非公務機關非法利用個人資料罪。

另有8名被告因坦承犯罪，且非具決策權限的指揮角色，檢方處分緩起訴，每人並應支付公庫5萬元至18萬元不等金額。8人分別是國民黨七堵區鄭姓主任、暖暖區李姓主任、中正區郭姓主任、信義區吳姓主任、中山區張姓主任、市黨部一組蕭姓總幹事及林姓安樂區戶政所主任和吳姓課員。

基隆地院8月13日首度開庭，進行準備程序。因為7名被告就被訴事實做有罪陳述，審判長在聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人意見後，裁定進行簡式審判程序。法官接續開庭審理辯論終結，宣告9月30日上午11時宣判。

基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，檢方起訴基市府前民政處長張淵翔等7人分涉偽造文書、違反個資法罪，基隆地院法官將在今天上午11時宣判。聯合報資料照
基隆藍營推動連署罷免綠營2議員，檢方起訴國民黨前基市主委吳國勝等7人分涉偽造文書、違反個資法罪，基隆地院法官將在今天上午11時宣判。聯合報資料照

