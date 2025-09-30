兒子提告拔了父親的繼承權 法官：該盡的義務不盡也是虐待

繼承權被拔，通常都發生在晚輩身上，以對被繼承人有重大的虐待或侮辱的原因最多，依法只要被繼承人表示不得繼承的話，晚輩的繼承權就會喪失，不過近日新北則有一起罕見個案，是兒子對父親提告，請求法院確認父親對妹妹的繼承權不存在的民事案件，原因在於父親在離婚後，與自己子女完全斷絕往來，妹妹生前揚言一毛錢都不給父親，最後法官基於一理由判決父親喪失對女兒的繼承權。

根據法院調查，這名父親在離婚後長期與自己的兒子及女兒失聯，但在6年前，疑似生活過不下去，曾對自己的女兒提告要求女兒支付扶養費，但被法院駁回，而莊姓父親之所以會知道女兒過世，是在今年去公所辦理低收入戶申請時，被公所人員告知才知道。

新北地院調查，提告的是莊姓父親的長子，他向法院主張，妹妹在前年7月過世，因為妹妹未婚無子女，因此第一順序繼承人是父親，然而父親在他們小時候最需要照顧之際，卻染上酗酒賭博惡習，不僅在外遊手好閒，賭輸了還會毆打、騷擾他們兄妹，家中經濟全靠母親獨力負擔，還得幫父親還債，並支付兩兄妹的生活費與學費，之後父母離婚，他們與母親同住，父親離家後就此去向不明。

民法第 1138 條

遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：

一、直系血親卑親屬。

二、父母。

三、兄弟姊妹。

四、祖父母。

長子說，父親數年前曾對他們提告，要求給付扶養費但被法院駁回，加上妹妹身體不適時，曾多次向同住的表姊表達父親從未扶養她，她死後不會給父親半毛錢，要把遺產分配給媽媽跟哥哥，因為父親完全未盡身為人父的義務，已經對妹妹有重大虐待情事，且妹妹也表達不給父親繼承，因此請求法官確認父親的繼承權已經喪失。

而父親則主張，他與妻子離婚後，女兒就跟著前妻離去，已經數十年不曾見面，他也曾竭力打聽女兒住處，也多次表達想探視卻都被拒絕，他與女兒間毫無親情存在，他自己多次病重女兒也不曾來探視，對女兒過世之事也毫不知情，因此請求法院駁回兒子之訴。

法官根據父親之前曾告女兒要扶養費的卷證，再加上與過世女兒同住的表姊也作證稱，表妹身體不舒服時，辯護說死後遺產不給父親繼承，只要給母親與哥哥，說了超過10次以上，表姊甚至淚灑法庭稱，表妹過世得很突然，她看到表妹很痛苦，因此沒有以其他方式記錄其遺願，法官認為父親年幼時對女兒毆打，對女兒負有扶養義務卻惡意不予扶養，足以構成對被繼承人有重大虐待情事，因此判決父親的繼承權喪失，全案可上訴。

