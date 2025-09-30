軍官求復合不成 臉書「靠北」怒揭軍職前女友不倫遭判刑

錢姓軍官不滿前女友拒復合，將對方姓名、軍職與工作調動紀錄PO在臉書「靠北長官」系列社團，並影射女子與已婚軍官發生不當情感關係。桃園地院審結，將錢某依犯個人資料保護法之非公務機關非法利用個資罪判刑3月，得易科9萬元罰金，全案可上訴。

起訴指出，錢某與女子曾為軍中情侶，因不滿女子另與已婚同事發展曖昧關係，自2023年10月起至2024年3月底持續傳LINE糾纏，威脅要把她介入別人婚姻的事PO網公審，一度逼得女子傳訊「我求你／跟你在一起，你會願意放過我跟他嗎」；錢某則回「昨天睡覺還是有夢到妳」。

去年4月初，錢男在桃園龍潭某間超商上網登入臉書社團「靠北長官2024」、「靠北長官永不停止」、「靠北長官2024Max」等粉專爆料「我要警告剛從大聖西調去602○○官的前女友，請你有點自覺，別一直想傷害他後又回頭想再吃他，你在二營吃膩人夫又出軌騙吃小鮮肉，被發現後逃去屏東，不知道拐了多少人的老公，聽說都沒得逞，現在又到台中試試手氣了，各位老公在602服務的太太們小心了。」

錢某PO文還附上他倆對話截圖，並公開女子的姓名、職務、軍階及工作調動歷程等個人資料，讓不特定人瀏覽，貼文內容指控女子多次與已婚男發展不當關係，甚至還在介入別人婚姻，這些說法不但沒根據，還嚴重傷害女子的名譽與人格尊嚴，案經女子提告非法使用個資與加重誹謗。

法院審理後，認為錢某因前男女朋友關係而得知女子的姓名、職務、軍階及工作調動歷程等個人資料，已超越正當使用範圍，明顯出於報復心態，侵害隱私與名譽權。

法官審酌，被告錢某與提告女子曾為男女朋友，雖因情感糾紛引發衝突，錢某本應冷靜理性處理，卻一時情緒失控，在社群網站上公開女子個資，並發表貶損其名譽與人格的言論，顯示他缺乏尊重他人隱私與名譽權的法治觀念。他事後認罪，並表達調解意願，雖因雙方對賠償金額認知差距未達共識，但態度尚可。