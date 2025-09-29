中國男子住加拿大涉傳訊騷擾台灣女子還來台找人 新北檢起訴

一名陸籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，還來台直衝女子工作地點想見面。新北檢方日前依違反跟騷法起訴。示意圖／本報資料照

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，被封鎖後仍不死心，今年9月搭機來台直衝女子工作地點想見面，讓女子心生畏懼。新北檢方日前依違反跟騷法起訴。

根據新北地檢署起訴書，中國籍黃姓男子長期居住加拿大，透過網路看見被害女子進而產生愛意，今年2月起不斷在社群平台Instagram傳送十幾則訊息，包括「夢見你好多次」、「一定會來台灣見妳」等語，甚至稱母親是中國四川成都城市發展戰略官，但為了讓兒子能更安心來台見女子，準備辭去職務。

被害女子5月向警方報案並封鎖黃男，但黃男仍不死心，又另創帳號試圖聯繫女子，還以AI生成女子的圖畫，並以「親愛的」為開頭連續發文訴諸情意。

黃男9月更直接從加拿大飛抵台灣，前往女子的工作地點想找人，遭女子同事擋下，直到警衛來驅趕才離開現場，但仍在工作區域附近逗留。他事後辯稱是因城市發展才會傳訊息給女子，並到其工作地點等候。全案由海山警分局移請新北地檢署偵辦。

檢方指出，黃男反覆騷擾被害女子，導致女子心生畏懼，影響其日常生活，日前依涉犯跟蹤騷擾防制法罪嫌起訴黃男。根據法規，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。