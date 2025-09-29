快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

中國男子住加拿大涉傳訊騷擾台灣女子還來台找人 新北檢起訴

中央社／ 記者曹亞沿新北29日電

一名陸籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，還來台直衝女子工作地點想見面。新北檢方日前依違反跟騷法起訴。示意圖／本報資料照
一名陸籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，還來台直衝女子工作地點想見面。新北檢方日前依違反跟騷法起訴。示意圖／本報資料照

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，被封鎖後仍不死心，今年9月搭機來台直衝女子工作地點想見面，讓女子心生畏懼。新北檢方日前依違反跟騷法起訴。

根據新北地檢署起訴書，中國籍黃姓男子長期居住加拿大，透過網路看見被害女子進而產生愛意，今年2月起不斷在社群平台Instagram傳送十幾則訊息，包括「夢見你好多次」、「一定會來台灣見妳」等語，甚至稱母親是中國四川成都城市發展戰略官，但為了讓兒子能更安心來台見女子，準備辭去職務。

被害女子5月向警方報案並封鎖黃男，但黃男仍不死心，又另創帳號試圖聯繫女子，還以AI生成女子的圖畫，並以「親愛的」為開頭連續發文訴諸情意。

黃男9月更直接從加拿大飛抵台灣，前往女子的工作地點想找人，遭女子同事擋下，直到警衛來驅趕才離開現場，但仍在工作區域附近逗留。他事後辯稱是因城市發展才會傳訊息給女子，並到其工作地點等候。全案由海山警分局移請新北地檢署偵辦。

檢方指出，黃男反覆騷擾被害女子，導致女子心生畏懼，影響其日常生活，日前依涉犯跟蹤騷擾防制法罪嫌起訴黃男。根據法規，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。

加拿大 新北

延伸閱讀

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應了

受刑人攻擊監所管理員又破壞設備 新北檢起訴

林佳龍：加拿大重要民主夥伴 盼合作實踐自由印太

全台最大通路寶島眼鏡爆侵占 千金總經理移送北檢

相關新聞

中國男子住加拿大涉傳訊騷擾台灣女子還來台找人 新北檢起訴

一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，被封鎖後仍不死心，今年9月搭機來台直衝女子工作地點想見面，讓女...

大哥獨養母至終老花433萬 告兄妹分攤扶養費這原因敗訴

新竹劉家兄妹為了母親扶養費鬧上法院。大哥主張，自己十多年來獨力照顧母親，還雇外籍看護，前後花了400多萬，要求其他兄弟姊...

台南北門農會會員代表候選人私下取得名冊拜票、交付香菸 法院判刑8月

台南市北門區農會第20屆侯姓會員代表候選人，為了能夠拜票、計票或固票，找農會內部人員朱姓女子交付會員名冊，之後侯又利用他...

台東成功鎮農會賄選案未完 代表候選人以1千元買票遭判刑4個月

台東縣成功鎮農會年初改選爆發賄選，前任總幹事張恭銘因涉賄選失去連任機會，第二輪投票由競爭對手曾品峰勝出。張及2名代表遭起...

台中田徑隊少女遭隊友猛坐斷腰椎 運動員夢險碎獲賠8萬

台中市江姓國中女學生是田徑隊成員，前年訓練後，由馮姓隊友按摩，未料隊友在按摩時，突然起身坐江女的背部，導致江女腰椎斷裂，...

她開車在單一行向圓環未打方向燈遭檢舉 提告稱：警局宣導不用打

台南市區圓環多，警方先前宣導，針對東門圓環等單一行向圓環，駛入時不須打方向燈，但駛出則需要，仍有不少遊客混淆；在環內，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。