快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

大哥獨養母至終老花433萬 告兄妹分攤扶養費這原因敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉家兄妹為了母親扶養費鬧上法院。大哥主張，自己十多年來獨力照顧母親，還雇外籍看護，前後花了400多萬，要求其他兄弟姊妹分攤費用。新竹地院審理，劉父過世時全家早已協議，由大哥承負責奉養母親，並以繼承房屋、不動產作為交換，因此駁回聲請。

判決書指出，劉家父親2012年過世後，兄妹在老家客廳開會，母親也在場。會中達成共識，由大哥負責母親日後生活與醫療開銷，作為交換，大哥獲得父親留下的房屋與土地使用權。證人到庭作證時，也確認有此一約定。

大哥主張，從2013年到2024年間，母親身體逐漸衰弱，他不僅每日照料，還必須雇用外籍看護，總計支出超過433萬元。雖然部分開銷由母親存款支付，但仍有大筆金額是他墊付，要求二姊、三妹、四妹、五妹和小弟，扣除三妹曾經給的85萬外，每人應再支付給他代墊扶養費用58萬多元。

二姊與其他兄妹則反駁，母親本身有存款與津貼足以自給，大哥所謂的「代墊費用」根本沒有證據；況且大哥已透過協議取得房屋與土地使用權，這就是當年交換條件，不能再回頭要錢。

法官審理後認為，兄妹間早在父親過世時就已有明確協議，由大哥承擔扶養義務並繼承房產，法律上應受拘束。即便大哥確實有支出，也屬於履行當年協議，無從再要求兄妹分擔。至於大哥另主張的「無因管理」或「繼承」等理由也不足成立，最終駁回聲請。

新竹劉家兄妹為了母親扶養費鬧上法院。大哥主張，自己十多年來獨力照顧母親，還雇外籍看護，前後花了400多萬，要求其他兄弟姊妹分攤費用。示意圖／報系資料照
新竹劉家兄妹為了母親扶養費鬧上法院。大哥主張，自己十多年來獨力照顧母親，還雇外籍看護，前後花了400多萬，要求其他兄弟姊妹分攤費用。示意圖／報系資料照

母親 外籍看護 繼承

延伸閱讀

北市：把外籍看護當跑腿案件增加中 雇主恐被罰

買新車還是租車？有90萬存款想汰換20年老車陷兩難

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

房貸活水增！國銀不動產比率跌破26% 寫九年新低

相關新聞

大哥獨養母至終老花433萬 告兄妹分攤扶養費這原因敗訴

新竹劉家兄妹為了母親扶養費鬧上法院。大哥主張，自己十多年來獨力照顧母親，還雇外籍看護，前後花了400多萬，要求其他兄弟姊...

台南北門農會會員代表候選人私下取得名冊拜票、交付香菸 法院判刑8月

台南市北門區農會第20屆侯姓會員代表候選人，為了能夠拜票、計票或固票，找農會內部人員朱姓女子交付會員名冊，之後侯又利用他...

台東成功鎮農會賄選案未完 代表候選人以1千元買票遭判刑4個月

台東縣成功鎮農會年初改選爆發賄選，前任總幹事張恭銘因涉賄選失去連任機會，第二輪投票由競爭對手曾品峰勝出。張及2名代表遭起...

台中田徑隊少女遭隊友猛坐斷腰椎 運動員夢險碎獲賠8萬

台中市江姓國中女學生是田徑隊成員，前年訓練後，由馮姓隊友按摩，未料隊友在按摩時，突然起身坐江女的背部，導致江女腰椎斷裂，...

她開車在單一行向圓環未打方向燈遭檢舉 提告稱：警局宣導不用打

台南市區圓環多，警方先前宣導，針對東門圓環等單一行向圓環，駛入時不須打方向燈，但駛出則需要，仍有不少遊客混淆；在環內，也...

從松山搭機飛金門 他使用電子煙空服員制止報案、法官判罰3萬

楊男到松山機場搭機飛往金門，當飛機關閉艙門準備起飛時，他在座位使用電子煙，空服員發現制止並報案。法官審理後，依違反民用航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。