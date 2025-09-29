大哥獨養母至終老花433萬 告兄妹分攤扶養費這原因敗訴

新竹劉家兄妹為了母親扶養費鬧上法院。大哥主張，自己十多年來獨力照顧母親，還雇外籍看護，前後花了400多萬，要求其他兄弟姊妹分攤費用。新竹地院審理，劉父過世時全家早已協議，由大哥承負責奉養母親，並以繼承房屋、不動產作為交換，因此駁回聲請。

判決書指出，劉家父親2012年過世後，兄妹在老家客廳開會，母親也在場。會中達成共識，由大哥負責母親日後生活與醫療開銷，作為交換，大哥獲得父親留下的房屋與土地使用權。證人到庭作證時，也確認有此一約定。

大哥主張，從2013年到2024年間，母親身體逐漸衰弱，他不僅每日照料，還必須雇用外籍看護，總計支出超過433萬元。雖然部分開銷由母親存款支付，但仍有大筆金額是他墊付，要求二姊、三妹、四妹、五妹和小弟，扣除三妹曾經給的85萬外，每人應再支付給他代墊扶養費用58萬多元。

二姊與其他兄妹則反駁，母親本身有存款與津貼足以自給，大哥所謂的「代墊費用」根本沒有證據；況且大哥已透過協議取得房屋與土地使用權，這就是當年交換條件，不能再回頭要錢。