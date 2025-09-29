聽新聞
大哥獨養母至終老花433萬 告兄妹分攤扶養費這原因敗訴
新竹劉家兄妹為了母親扶養費鬧上法院。大哥主張，自己十多年來獨力照顧母親，還雇外籍看護，前後花了400多萬，要求其他兄弟姊妹分攤費用。新竹地院審理，劉父過世時全家早已協議，由大哥承負責奉養母親，並以繼承房屋、不動產作為交換，因此駁回聲請。
判決書指出，劉家父親2012年過世後，兄妹在老家客廳開會，母親也在場。會中達成共識，由大哥負責母親日後生活與醫療開銷，作為交換，大哥獲得父親留下的房屋與土地使用權。證人到庭作證時，也確認有此一約定。
大哥主張，從2013年到2024年間，母親身體逐漸衰弱，他不僅每日照料，還必須雇用外籍看護，總計支出超過433萬元。雖然部分開銷由母親存款支付，但仍有大筆金額是他墊付，要求二姊、三妹、四妹、五妹和小弟，扣除三妹曾經給的85萬外，每人應再支付給他代墊扶養費用58萬多元。
二姊與其他兄妹則反駁，母親本身有存款與津貼足以自給，大哥所謂的「代墊費用」根本沒有證據；況且大哥已透過協議取得房屋與土地使用權，這就是當年交換條件，不能再回頭要錢。
法官審理後認為，兄妹間早在父親過世時就已有明確協議，由大哥承擔扶養義務並繼承房產，法律上應受拘束。即便大哥確實有支出，也屬於履行當年協議，無從再要求兄妹分擔。至於大哥另主張的「無因管理」或「繼承」等理由也不足成立，最終駁回聲請。
