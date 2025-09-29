台東成功鎮農會賄選案未完 代表候選人以1千元買票遭判刑4個月
台東縣成功鎮農會年初改選爆發賄選，前任總幹事張恭銘因涉賄選失去連任機會，第二輪投票由競爭對手曾品峰勝出。張及2名代表遭起訴，其中沈姓代表候選人以每票1千元行賄，台東地方法院判刑4個月，全案可上訴。
今年初全台基層農會改選，台東縣成功鎮農會競爭激烈，外場派曾品峰來勢洶洶。尋求連任的內場派總幹事張恭銘涉嫌以禮品及每票1千元，尋求具投票資格的會員支持特定候選人，今年6月台東地檢署偵查終結，將張恭銘和沈姓等2名代表被提起公訴，8名會員緩起訴。
張恭銘具備現任優勢、積分較高，但賄選案爆發後聲勢受挫，最終農會理監事席次居於下風，以1票之差未獲續聘。連任失利後，農會總幹事先由陳致魁代理，今年6月30日，第二輪遴聘才由外場派曾品峰順利出線。
有關成功鎮農會選舉賄選案，台東地方法院依農會法之交付財物罪，判處沈姓會員代表候選人有期徒刑4個月，得易科罰金，全案可上訴。
判決書指出，沈姓代表候選人投入第20屆台東縣成功鎮農會會員代表選舉，1、2月各以1千元交付給具有選舉權的陳姓及沈姓會員代表，約定兩人將票投給他。
