台中田徑隊少女遭隊友猛坐斷腰椎 運動員夢險碎獲賠8萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓國中女學生是田徑隊成員，前年訓練後，由馮姓隊友按摩，未料隊友在按摩時，突然起身坐江女的背部，導致江女腰椎斷裂，江女主張，該傷勢恐影響她未來運動員發展，除求償醫藥費外，也要求精神撫慰金，一共50萬餘元，台中地院審酌雙方資力後，判馮及家長要賠8萬餘元，可上訴。

判決指出，江姓少女在前年4月間就讀國中一年級，是學校田徑隊員，同年月24日江女與隊員完成訓練後，由馮姓隊友為對方互相按摩背部，緩和肌肉，但因用力過猛，江女要求馮用揉捏方式按摩，未料馮先用力施按後，突然起身坐在江女腰背處，導致江女腰椎椎弓斷裂、腰椎滑脫、椎間盤突出等傷勢。

江女主張，該傷勢恐影響她未來擔任運動員的發展，除要求5835元的醫藥費外，也向馮及其家長要求50萬元的精神撫慰金。

馮姓隊員及其家長則主張，江女在國三時有與同學一起替學長姐慶生，可以唱歌、跳舞，恢復狀況良好，另外馮與家長也主張，收入有限，無法負擔50萬元的精神撫慰金。

台中地院審酌，根據李姓教練證詞，江女在該案後常有心情低落狀況，擔心無法擔任運動員，不過其恢復狀況不差，也有隨隊出國比賽，都有順利完賽等情狀，考量雙方資力後，認定馮與家長需賠8萬5835元，仍可上訴。

台中市江姓女國中生在田徑訓練後，遭馮姓隊員突坐腰背，導致腰椎斷裂，宅中地院判賠8萬餘元。圖／聯合報系資料照片
台中市江姓女國中生在田徑訓練後，遭馮姓隊員突坐腰背，導致腰椎斷裂，宅中地院判賠8萬餘元。圖／聯合報系資料照片

按摩 運動 醫藥 椎間盤突出

相關新聞

她開車在單一行向圓環未打方向燈遭檢舉 提告稱：警局宣導不用打

台南市區圓環多，警方先前宣導，針對東門圓環等單一行向圓環，駛入時不須打方向燈，但駛出則需要，仍有不少遊客混淆；在環內，也...

從松山搭機飛金門 他使用電子煙空服員制止報案、法官判罰3萬

楊男到松山機場搭機飛往金門，當飛機關閉艙門準備起飛時，他在座位使用電子煙，空服員發現制止並報案。法官審理後，依違反民用航...

押了！台中房仲業者涉吸金數十億 台中地院裁定羈押禁見

台中市葉姓男子是西屯區一間不動產加盟店負責人，被人爆料涉嫌從2020年9月至今年9月間，以代管房屋、投資分紅等理由，誘騙...

三峽火化場收賄案外案 天道盟黑吃黑

新北市殯儀處三峽火化場前年爆發技工集體收賄案，檢方事後發現，天道盟不倒會分子紀騰翰、板橋分會前會長金榮光及兒子金智偉、姪...

台中房仲業者涉非法吸金數十億 今泰國返台遭逮 檢方聲押禁見

台中市葉姓男子是西屯區一間不動產加盟店負責人，被人爆料，涉從2020年9月至今年9月間，以代管房屋、投資分紅等理由，誘騙...

