台中田徑隊少女遭隊友猛坐斷腰椎 運動員夢險碎獲賠8萬
台中市江姓國中女學生是田徑隊成員，前年訓練後，由馮姓隊友按摩，未料隊友在按摩時，突然起身坐江女的背部，導致江女腰椎斷裂，江女主張，該傷勢恐影響她未來運動員發展，除求償醫藥費外，也要求精神撫慰金，一共50萬餘元，台中地院審酌雙方資力後，判馮及家長要賠8萬餘元，可上訴。
判決指出，江姓少女在前年4月間就讀國中一年級，是學校田徑隊員，同年月24日江女與隊員完成訓練後，由馮姓隊友為對方互相按摩背部，緩和肌肉，但因用力過猛，江女要求馮用揉捏方式按摩，未料馮先用力施按後，突然起身坐在江女腰背處，導致江女腰椎椎弓斷裂、腰椎滑脫、椎間盤突出等傷勢。
江女主張，該傷勢恐影響她未來擔任運動員的發展，除要求5835元的醫藥費外，也向馮及其家長要求50萬元的精神撫慰金。
馮姓隊員及其家長則主張，江女在國三時有與同學一起替學長姐慶生，可以唱歌、跳舞，恢復狀況良好，另外馮與家長也主張，收入有限，無法負擔50萬元的精神撫慰金。
台中地院審酌，根據李姓教練證詞，江女在該案後常有心情低落狀況，擔心無法擔任運動員，不過其恢復狀況不差，也有隨隊出國比賽，都有順利完賽等情狀，考量雙方資力後，認定馮與家長需賠8萬5835元，仍可上訴。
