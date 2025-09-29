從松山搭機飛金門 他使用電子煙空服員制止報案、法官判罰3萬

楊男到松山機場搭機飛往金門，當飛機關閉艙門準備起飛時，他在座位使用電子煙，空服員發現制止並報案。法官審理後，依違反民用航空法非法使用干擾飛航或通訊之器材罪，處罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，楊男今年5月28日上午到台北松山機場，要搭乘華信航空公司的班機飛往金門尚義機場，明知飛機關閉艙門，並經機組宣布禁止使用起至開啟艙門為止，不得在機艙內使用干擾飛航及通訊器材，卻在班機艙門關閉準備起飛時，在座位使用電子煙。

華信航空方姓空服員看見後當場制止，並通報座艙長。飛機抵達金門後，員警將他帶回調查，製作筆錄後送辦。福建金門地檢署陳請福建高等檢察署金門檢察分署檢察長，轉陳最高檢察署檢察總長核准由基隆地檢署偵辦。

檢察官依據楊男在警詢及偵查時的自白、方姓空服員證述及警方扣押筆錄暨、扣押物品等事證，認定楊男涉犯民用航空法非法使用干擾飛航或通訊之器材罪，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，楊男違規在航空器機艙內座位使用電子煙，無視其他乘客權益，對飛航安全造成危害。考量坦承犯行，經制止後即停止使用電子煙，情節非重，衡其素行、家庭經濟狀況小康等情狀，依犯非法使用干擾飛航之器材罪處罰金3萬元，如易服勞役，以1千元折算1日。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康