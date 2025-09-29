快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

從松山搭機飛金門 他使用電子煙空服員制止報案、法官判罰3萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊男到松山機場搭機飛往金門，當飛機關閉艙門準備起飛時，他在座位使用電子煙，空服員發現制止並報案。法官審理後，依違反民用航空法非法使用干擾飛航或通訊之器材罪，處罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，楊男今年5月28日上午到台北松山機場，要搭乘華信航空公司的班機飛往金門尚義機場，明知飛機關閉艙門，並經機組宣布禁止使用起至開啟艙門為止，不得在機艙內使用干擾飛航及通訊器材，卻在班機艙門關閉準備起飛時，在座位使用電子煙。

華信航空方姓空服員看見後當場制止，並通報座艙長。飛機抵達金門後，員警將他帶回調查，製作筆錄後送辦。福建金門地檢署陳請福建高等檢察署金門檢察分署檢察長，轉陳最高檢察署檢察總長核准由基隆地檢署偵辦。

檢察官依據楊男在警詢及偵查時的自白、方姓空服員證述及警方扣押筆錄暨、扣押物品等事證，認定楊男涉犯民用航空法非法使用干擾飛航或通訊之器材罪，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，楊男違規在航空器機艙內座位使用電子煙，無視其他乘客權益，對飛航安全造成危害。考量坦承犯行，經制止後即停止使用電子煙，情節非重，衡其素行、家庭經濟狀況小康等情狀，依犯非法使用干擾飛航之器材罪處罰金3萬元，如易服勞役，以1千元折算1日。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

楊男到松山機場搭機飛往金門，當飛機關準備起飛時使用電子煙。空服員發現制止並報案，基隆地院法官審理後，依違反民用航空法非法處罰金3萬元。全案可上訴。聯合報系資料照
楊男到松山機場搭機飛往金門，當飛機關準備起飛時使用電子煙。空服員發現制止並報案，基隆地院法官審理後，依違反民用航空法非法處罰金3萬元。全案可上訴。聯合報系資料照

金門 松山機場 電子煙

延伸閱讀

台中石岡長庚橋散落螺絲釘至少5車受害 警方未獲報案

金門古蹟日登場 走進坑道登艦體驗重返戰地記憶

金門—汶萊直航包機首航 94國際旅客抵金感受熱情魅力

「永生難忘！」日籍遊客手機遺失 金門警聰明追定位速找回

相關新聞

從松山搭機飛金門 他使用電子煙空服員制止報案、法官判罰3萬

楊男到松山機場搭機飛往金門，當飛機關閉艙門準備起飛時，他在座位使用電子煙，空服員發現制止並報案。法官審理後，依違反民用航...

押了！台中房仲業者涉吸金數十億 台中地院裁定羈押禁見

台中市葉姓男子是西屯區一間不動產加盟店負責人，被人爆料涉嫌從2020年9月至今年9月間，以代管房屋、投資分紅等理由，誘騙...

三峽火化場收賄案外案 天道盟黑吃黑

新北市殯儀處三峽火化場前年爆發技工集體收賄案，檢方事後發現，天道盟不倒會分子紀騰翰、板橋分會前會長金榮光及兒子金智偉、姪...

台中房仲業者涉非法吸金數十億 今泰國返台遭逮 檢方聲押禁見

台中市葉姓男子是西屯區一間不動產加盟店負責人，被人爆料，涉從2020年9月至今年9月間，以代管房屋、投資分紅等理由，誘騙...

三峽火化場員工集體收賄案外案 天道盟「黑吃黑」4人遭訴

檢警2023年偵辦新北市殯葬處三峽火化場員工集體收賄案，查出案外案，天道盟不倒會分子紀騰翰及板橋分會前會長金榮光的兒子金...

牽藍寶堅尼逛中央公園拍抖音...他踢爆人頭遭押 拿母敗血症求保被駁

台中市楊姓男子曾涉4年前超級巨星KTV持刀砍人案，遭判刑6月確定，楊去年在抖音等平台以「台中來的英國人」為名拍片，也曾用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。