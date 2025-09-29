押了！台中房仲業者涉吸金數十億 台中地院裁定羈押禁見
台中市葉姓男子是西屯區一間不動產加盟店負責人，被人爆料涉嫌從2020年9月至今年9月間，以代管房屋、投資分紅等理由，誘騙親友、民眾投資，至少吸金20億元，檢警獲報後展開調查，葉昨早從泰國返台後，遭警方逮捕，檢方入夜後以涉犯詐欺等罪，向台中地院聲請羈押禁見，院方在昨晚深夜11時許裁准。
台中地檢署在今年9月23日獲報，西屯區「永〇不動產加盟店」負責人葉姓男子（42歲）從2020年9月間起迄今年9月間止，涉嫌詐欺取財及非法吸金等案件，被害金額高達數十億元，葉在本月20日潛逃出國。
台中地檢署指派檢察官何建寬成立專案小組，指揮重案支援中心檢察事務官、台中市第六分局偵查隊、刑事警察局共同偵辦，經約談傳訊被害人、相關證人，調取面交收據、匯款紀錄、對話擷圖等證物後，立即於本月26日廢止、註銷葉男護照，同日發布通緝。
葉男自知法網難逃，昨早從泰國返國，經桃園國際機場海關時，警方當場逮捕，解送台中地檢署歸案。
此案經檢方訊問後，認定葉男涉犯詐欺取財、非法經營銀行業務（其因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元以上）等罪的犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有逃亡之事實，以及滅證、勾串共犯、證人之虞，28日晚間9時許訊畢後，向台中地方法院聲請羈押禁見，同日晚間11時許，法院裁定羈押禁見。
