聽新聞
0:00 / 0:00
三峽火化場員工集體收賄案外案 天道盟「黑吃黑」4人遭訴
檢警2023年偵辦新北市殯葬處三峽火化場員工集體收賄案，查出案外案，天道盟不倒會分子紀騰翰及板橋分會前會長金榮光的兒子金智偉、姪子金世偉及小弟陳廷郡，共謀偷拍火化場員工收賄畫面後，藉此「黑吃黑」要求分一杯羹，前後共得手360萬元。新北地檢署依恐嚇取財及違反組織條例等罪起訴4人。
檢警查出，已歿的金榮光經營的經營「送行者」、「祥藝」等殯葬公司，長年把持新北市三峽火葬場抬棺市場，因此得知上述火化場員工會利用收取火化許可證明書時，向部分殯葬業者索賄且獲利甚豐。
為此，金榮光涉嫌與兒、姪、紀、陳4男共謀，先於2022年2月指示旗下小弟偷拍火化場員工收賄過程，再通知火化場席姓領班和林姓操作員，共同前往紀男於板橋經營的花店，要求席男依照每天火化場火化遺體數量，以每具200元定期上繳部分賄款。
席、林2人為害怕火化場同事集體收賄遭舉報，被迫自2020年2月至2023年2月間，以10天為1期，每次支付5、6萬元給金世智、金智偉及陳男，轉交金榮光後統籌朋分，前後共得手約360萬元。
金智偉、金世偉、紀騰翰、陳廷郡4人到案後，見檢警已掌握手機對話紀錄，均坦承犯行，但為首的金榮光在警方偵辦期間已過世，因此未遭移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言