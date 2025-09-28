快訊

三峽火化場員工集體收賄案外案 天道盟「黑吃黑」4人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

檢警2023年偵辦新北市殯葬處三峽火化場員工集體收賄案，查出案外案，天道盟不倒會分子紀騰翰及板橋分會前會長金榮光的兒子金智偉、姪子金世偉及小弟陳廷郡，共謀偷拍火化場員工收賄畫面後，藉此「黑吃黑」要求分一杯羹，前後共得手360萬元。新北地檢署依恐嚇取財及違反組織條例等罪起訴4人。

檢警查出，已歿的金榮光經營的經營「送行者」、「祥藝」等殯葬公司，長年把持新北市三峽火葬場抬棺市場，因此得知上述火化場員工會利用收取火化許可證明書時，向部分殯葬業者索賄且獲利甚豐。

為此，金榮光涉嫌與兒、姪、紀、陳4男共謀，先於2022年2月指示旗下小弟偷拍火化場員工收賄過程，再通知火化場席姓領班和林姓操作員，共同前往紀男於板橋經營的花店，要求席男依照每天火化場火化遺體數量，以每具200元定期上繳部分賄款。

席、林2人為害怕火化場同事集體收賄遭舉報，被迫自2020年2月至2023年2月間，以10天為1期，每次支付5、6萬元給金世智、金智偉及陳男，轉交金榮光後統籌朋分，前後共得手約360萬元。

金智偉、金世偉、紀騰翰、陳廷郡4人到案後，見檢警已掌握手機對話紀錄，均坦承犯行，但為首的金榮光在警方偵辦期間已過世，因此未遭移送。

檢警2023年偵辦新北市殯葬處三峽火化場員工集體收賄案，查出案外案，天道盟不倒會分子紀騰翰及板橋分會前會長金榮光的兒子金智偉、姪子金世偉及小弟陳廷郡，共謀偷拍火化場員工收賄畫面後，藉此黑吃黑要求分一杯羹，前後共得手360萬元，被新北地檢署依恐嚇取財及違反組織條例等罪起訴。圖／聯合報系資料照片
檢警2023年偵辦新北市殯葬處三峽火化場員工集體收賄案，查出案外案，天道盟不倒會分子紀騰翰及板橋分會前會長金榮光的兒子金智偉、姪子金世偉及小弟陳廷郡，共謀偷拍火化場員工收賄畫面後，藉此黑吃黑要求分一杯羹，前後共得手360萬元，被新北地檢署依恐嚇取財及違反組織條例等罪起訴。圖／聯合報系資料照片

收賄 偷拍

