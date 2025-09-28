牽藍寶堅尼逛中央公園拍抖音...他踢爆人頭遭押 拿母敗血症求保被駁

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子曾涉4年前超級巨星KTV持刀砍人案，遭判刑6月確定，楊去年在抖音等平台以「台中來的英國人」為名拍片，也曾用鐵鍊拉著超跑藍寶堅尼，在台中中央公園拍短影音，今年5月間，他因討債時朝人頭部猛踹，被檢方依殺人未遂起訴，羈押迄今，近日他以母親罹患「敗血症」，無逃亡之虞聲請交保，法院不准，裁定從10月2日起延押2月。

楊姓男子今年5月間涉暴力討債，以腳將債務人踢到昏迷，被檢方依殺人未遂罪起訴後，收押迄今，楊以被害人請求的和解金120萬元，很多都與案件無關仍灌入，才會調解破裂，案發後他是主動投案，此案也沒有共犯在逃，無串滅證之虞，家中還有罹患敗血症、重度憂鬱症的母親要照顧，不會逃亡，希望法官能裁定交保，讓他經營自媒體，才有收入。

台中地院裁定，楊男涉嫌殺人未遂罪，嫌疑重大，為5年以上之罪，有高度逃亡可能，且楊男年輕、身體狀況良好，沒有不利逃亡因素，過去還有多次被檢方通緝後，才到案的紀錄，認為若不羈押，無法確保日後審判、執行，諭知從今年10月2日起，延押2月。

經查，楊姓男子（22歲）曾在2021年底涉及北屯區超級巨星KTV持刀殺人未遂案，楊到場支援，被法院依妨害秩序罪，判刑6月確定，2023年7月間出監。

楊男出監後經營私人招待所，在IG、抖音等平台拍攝影片，以其混血長相、壯碩體格，用「台中來的英國人」為噱頭，宣傳招待所，曾在西屯區中央公園，以鐵鍊牽著超跑藍寶堅尼方式，來吸引目光。

今年5月10日，因綽號「判官」的洪姓男子與余姓男子有債務糾紛，洪找來楊男、藍姓少年一同在太平區一間汽車旅館協調債務，因談判未果，楊、藍持兩把西瓜到入房，楊以腳連續多次猛力踢踹，導致余男重度昏迷、顱內出血。

檢方在今年7月間，將楊依殺人未遂罪起訴，目前正在台中地院審理中。

台中市楊姓男子涉暴力討債，將人踢到昏迷，被法院羈押迄今，楊在IG、抖音拍片。圖／摘自IG
台中市楊姓男子涉暴力討債，將人踢到昏迷，被法院羈押迄今，楊在IG、抖音拍片。圖／摘自IG
台中市楊姓男子涉暴力討債，將人踢到昏迷，被法院羈押迄今，楊在IG、抖音拍片，曾以鐵鍊拉著藍寶堅尼在中央公園拍短影音。圖／摘自抖音
台中市楊姓男子涉暴力討債，將人踢到昏迷，被法院羈押迄今，楊在IG、抖音拍片，曾以鐵鍊拉著藍寶堅尼在中央公園拍短影音。圖／摘自抖音

