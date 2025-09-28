新北里長涉侵占資源回收物變賣 二審宣告緩刑3年
新北市板橋區洪姓里長與妻子涉侵占資源回收物變賣，不法所得約5萬元。新北地院判處洪男1年6月徒刑，台灣高等法院二審維持原刑度，宣告緩刑3年，須支付公庫10萬元。可上訴。
判決指出，洪男自民國105年起配合新北市環保局「黃金資收站」政策，申設里活動中心為資源回收站，協助環保局收運資源回收物。依規定，黃金資收站定期收取民眾資源回收物後，交給清潔隊統一清運及變賣，變賣金額70%撥入黃金資收站郵局專戶，做為里基層工作等用途。
洪男與郭姓妻子涉嫌於108年起藉辦理「黃金資收站」業務，侵占回收價格較高的鐵鋁罐、家電類等資源回收物，之後載運到民間資源回收公司秤重變賣，將現金款項中飽私囊，由郭女作為家用補貼，每次變賣約新台幣500元至1000元不等，至去年3月間止，不法所得約5萬元。
一審新北地方法院認定，洪男、郭女所為構成貪污治罪條例侵占職務上所持有之非公用私有財物罪，判處洪男有期徒刑1年6月，褫奪公權1年；郭女處有期徒刑10月。2人針對量刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院審理。
高院認為，洪男、郭女在偵查時自白犯罪，一審時否認犯罪，到二審又坦承犯罪，犯後態度略有反覆，難以作為量刑有利的認定，日前駁回上訴。但2人犯罪情節輕微，最終坦承犯行，且自動繳回犯罪所得，宣告2人均緩刑3年，須分別支付公庫10萬元、2萬元。可上訴。
