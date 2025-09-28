聽新聞
0:00 / 0:00
她騎車不打方向燈...7分鐘內遭錄影檢舉5次違規都罰 法院：尚屬合理
何姓女子在台南市中西區市區道路騎車，因「未依規定使用方向燈」遭後車錄影，7分鐘內檢舉5次違規，其中還有1分鐘內檢舉2次；何女分別遭罰1200元，不服提起行政訴訟。法院認為，連續舉發對督促駕駛人尚屬合理必要適當手段，何女各次違規應分別處罰，駁回告訴。
判決書指出，何姓女子去年6月28日上午騎車行經台南市中西區西門路一段轉往北區西門路三段途中，從8時7分、8分、12分、12分、14分遭後車駕駛錄影連續檢舉她「未依規定使用方向燈」，警方均依法開單，交通局裁決5次違規行為各裁罰1200元。
何女不滿向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟表示，她被跟拍檢舉，1分鐘被開1張罰單，甚至在1分鐘內被開2張，不符合比例原則，交通局裁決違法，請求撤銷原處分。
交通局主張，依據採證光碟，何女確有相關違規行為事實，依法論處並無任何違誤。
法院說明，依據道路交通管理處罰條例，規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限；本案依舉發通知單、採證照片及Google地圖所示，何女違規時間雖未逾6分鐘，但地點不同且均已相隔1個路口，舉發自不以1次為限。
法院認為，依據司法院釋字第604號解釋，連續舉發對維護交通秩序、確保交通安全目的而言，有助於目的達成，在客觀條件限制下，更有其必要性及實效性；又衡諸確保交通安全重大公共利益，連續舉發對駕駛人財產權所生限制，尚屬合理必要適當手段。
法院審酌，連續舉發規定不違反憲法上比例原則，何女各次違規行為分別對當時在其車輛附近行駛用路人，重新造成交通事故風險；何女各次違規行為，自應分別評價，分別處罰，何女主張並無可採，原處分並無違誤，何女訴請撤銷為無理由，判決應予駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言