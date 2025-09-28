快訊

空軍上校涉洩密收134萬遭重判...他不認罪稱「亦師亦父的借款」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

空軍官校上校處長張銘哲從軍逾20年，被檢調指控從6年前接受過去教師、現為台商的鍾順和吸收，招待前往峇里島旅遊，與對岸解放軍會面，甚至收受萬元美金的「見面禮」與每月6萬5000元的「工作費」，在台發展組織，刺探、收集軍事機密，法院審理時，張否認犯罪，辯稱鍾是「亦師亦父」的關係，檢方指控的134萬元是他買房缺口，跟鍾借貸而來，但未獲採信，被依違法國安法等罪，重判16年。

張銘哲（46歲）擔任空軍官校學務處長，在學是角力國手，獲得保送進政戰學校，後續在空軍單位歷練政戰職務，七旬台商鍾順和是軍人退伍，曾是張的老師，二人關係匪淺，張曾形容是「亦師亦父」的關係。

檢調查出，2019年9月間，鍾順和、張銘哲分別搭乘不同班機，前往印尼峇里島，期間與具有解放軍身分的3名對岸人士接觸，且對岸疑提供美金1萬元（合台幣約30萬元）的「見面禮」給張。

對岸也要求張在台發展組織，刺探、收集「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等軍事機密，承諾委由鍾轉交每月人民幣1萬5000元（合台幣約6萬5000元）的工作費，以及三節禮金。

張、鍾另在2023年7月間，透過飯局機會，欲吸收空軍第三聯隊中校葉冠祁，也以相同方式利誘葉成為共諜，吸收親友、里鄰長發展組織。

此案由國防部自清，與國安局、調查局合辦，報請台中高分檢指揮，今年3月間以違反國安法等罪，起訴3人。

台中高分院審理期間，張銘哲否認有收受對岸人士提供的金錢，該金錢是「買房的財務缺口」，尋求鍾順和協助，未提供機密事項，也無參與境外勢力組織。另外檢方搜扣查獲的資料，本就是張任職期間業務執掌資料，無蒐集、刺探行為，否認犯罪。

葉在審理時，不爭執檢方起訴內容，鍾則因癌症病危獲保外就醫，在審結前不治身亡，院方諭知公訴不受理。

台中高分院近日審結，認定張涉犯違反國安法替境外勢力發展組織、陸海空軍刑法刺探、收集軍事機密等3罪，分判11年、4年、3年徒刑，應執行16年，犯罪所得134萬元沒收；葉涉案部分，則認定檢方提供事證，不足以證明葉有接受境外勢力發展組織，判無罪，仍可上訴。

空軍上校張銘哲被控收受對岸資金、洩漏軍事機密，台中高分院近日判他16年徒刑。圖／本報系資料照
空軍上校張銘哲被控收受對岸資金、洩漏軍事機密,台中高分院近日判他16年徒刑。圖／本報系資料照

空軍官校 國安法 機密

