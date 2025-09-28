舊愛難捨變跟騷！男離婚後狂傳訊、夜訪前妻住處遭起訴

桃園市一名男子遭控在與前妻離婚後，仍持續不斷地傳送訊息、撥打電話和視訊，甚至直接前往前妻住處，令前妻心生畏懼提告；檢方認定其行為已構成跟蹤騷擾罪，依法起訴男子。

起訴書指出，男子與前妻於前年12月25日離婚，然而男子因不願接受分開，意圖與前妻談復合，以此為由展開一連串的跟蹤騷擾行為。儘管兩人已離婚，但在法律上仍具備家庭暴力防治法所稱的家庭成員關係。

男子從去年2月開始，持續傳送訊息關心前妻。在同年10月9日下午4時許至隔日上午9時許不斷打手機電話、LINE通話及視訊電話給前妻。見前妻沒有回應，男子的行為進一步升級，於同年10月12日晚間及10月13日早上，兩度前往前妻位於桃園市觀音區的住處。