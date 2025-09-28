快訊

舊愛難捨變跟騷！男離婚後狂傳訊、夜訪前妻住處遭起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名男子遭控在與前妻離婚後，仍持續不斷地傳送訊息、撥打電話和視訊，甚至直接前往前妻住處，令前妻心生畏懼提告；檢方認定其行為已構成跟蹤騷擾罪，依法起訴男子。

起訴書指出，男子與前妻於前年12月25日離婚，然而男子因不願接受分開，意圖與前妻談復合，以此為由展開一連串的跟蹤騷擾行為。儘管兩人已離婚，但在法律上仍具備家庭暴力防治法所稱的家庭成員關係。

男子從去年2月開始，持續傳送訊息關心前妻。在同年10月9日下午4時許至隔日上午9時許不斷打手機電話、LINE通話及視訊電話給前妻。見前妻沒有回應，男子的行為進一步升級，於同年10月12日晚間及10月13日早上，兩度前往前妻位於桃園市觀音區的住處。

經前妻向警方提告後，移送桃園地檢署偵辦；檢方認定，男子這些持續性的通訊騷擾與親自登門行為，已使前妻心生畏懼，足以影響其日常生活，認為男子的行為已違反跟蹤騷擾防制法第18條第1項的跟蹤騷擾罪嫌，依法起訴。依該法規定，實行跟蹤騷擾行為者，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。

桃園一名男子遭控與前妻離婚後，仍持續不斷地傳送訊息、撥打電話和視訊，甚至直接前往前妻住處，涉犯跟蹤騷擾罪遭起訴。記者周嘉茹／攝影
桃園一名男子遭控與前妻離婚後，仍持續不斷地傳送訊息、撥打電話和視訊，甚至直接前往前妻住處，涉犯跟蹤騷擾罪遭起訴。記者周嘉茹／攝影

