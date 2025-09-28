騎樓交會肘碰女胸部被告 刑事無罪但社會局認性騷擾裁罰2萬

謝姓男子與一名女子經過台南市中西區火車站前騎樓時，女子先停下來讓謝通過，謝走過去時左手肘卻碰到她的胸部，女子不滿報警提告；案經台南地院判決無罪，台南市社會局仍認定構成性騷擾裁罰2萬元。謝不服提訴願遭駁回，再提起行政訴訟，法院駁回告訴。

判決書指出，一名女子2022年12月9日下午4時17分，在台南市中西區中山路騎樓上側身先讓路給對向行人通過時，謝姓男子走過去時碰觸到她的胸部，女子感受不適及遭冒犯，報警提出性騷擾申訴，案經台南地檢署提起公訴，台南地院判決無罪。

台南地院勘驗現場畫面認為，騎樓走道因騎樓物品縮減，謝姓男子上半身左肩向右轉動，左手肘碰到女子左邊胸部，無法排除是因行人步行空間縮減，謝與女子對向錯身而過時，手肘不慎碰到胸部；且謝並未刻意伸手或出手，難認謝故意對女子性騷擾。

刑事判決無罪後，台南市社會局2023年12月13日將謝姓男子移送家庭暴力性侵害性騷擾及兒少性剝削防治委員會，決議構成性騷擾，裁處罰鍰2萬元；謝不服，提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

謝指出，他沒有性騷擾主觀故意及客觀行為，他與女子交會，上半身雖有觸碰，但是因空間狹窄、騎樓縮減且兩側擺放物品；他當時沒有靠路旁行走，是為了避免觸碰店家擺放物品，導致商品掉落。他撞到女子沒有回頭查看，是因趕去搭乘公車。

社會局主張，女子證述謝經過她身旁，徒手碰觸胸部，造成不舒服，主訴感受被冒犯；經調閱現場監視畫面比對並截圖，堪認女子所述顯無不實，謝確有性騷擾違章行為。

法院認為，女子說明，從新光三越出來，從法院往火車站方向走，當時騎樓對向走過來的人很多，加上路很窄，所以側身讓他們先過；前面幾個通過時都沒碰到她，謝經過就碰到胸部，謝沒道歉直接快步離開，因此覺得他是故意的，確定是性騷擾，正常人碰觸到會先道歉。

法院勘驗現場監視器畫面，認定女子所述屬實，考量兩人互不認識，女子應無刻意構詞誣陷謝的動機及意圖；且當時已有數個行人和女子交會，並未發生肢體碰觸，現場客觀上有足夠空間通行，謝仍貼近女子導致碰觸，認定謝已侵害女子身體自主權，構成性騷擾。

另外，謝提出有輕度精神、心智功能身心障礙證明，但審酌謝可詳細敘述案發過程及主張，行為時仍具一般社會事理認知能力，並無因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識行為違法或欠缺辨識行為能力，或有顯著減低，自不得不予處罰或減輕處罰