影／北市男領退伍令轉頭愛車不見 慣竊落網稱「沒拔鑰匙欠教訓」
台北市一名男子上月騎乘機車到中正區博愛路附近領退伍令，回到停車處卻發現機車不翼而飛，警方獲報循線在台北地方法院查獲等待開庭的王姓男子，他坦承騎走機車，稱「車主沒拔鑰匙欠教訓」，員警傻眼將其帶回調查，詢後依竊盜罪嫌函辦。
警方調查，中正一分局介壽路派出所員警8月11日上午11時許獲報，民眾停放在博愛路上的機車不翼而飛，調閱監視器畫面查出車輛遭一名男子騎走，男子將車輛騎到延平南路巷弄內停放後，進入台北地方法院。
員警循線前往法院尋人，根據男子衣著特徵找到57歲王姓男子，面對員警詢問，王男當場坦承將機車騎走，自稱是看見機車鑰匙沒拔，所以想教訓車主，員警聽聞傻眼，回應「那你也不能把人家車騎走」，隨後將王男帶返警所調查，詢後依竊盜罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。
據悉，王男無業，曾涉多起竊案，當天他剛到法院準備開庭，員警旋即找上門。警方提醒，民眾停放車輛務必確認鑰匙取下並妥善保管，避免不肖人士有機可乘，造成財產損失。
