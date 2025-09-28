鄭文燦貪汙案同案被告人境管將屆 台塑前大老三度境管8月

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長收賄涉貪，同案被告台塑總管理處前總經理楊兆麟、台塑前顧問廖俊松三媳黃芷蓁境管將屆，桃園地院新合議庭由審判長潘政宏率法官蔡旻穎、田時雨續行調查，為確保後續刑事審判順利進行，近日裁定黃、楊分別自10月2日及22日起延長限制出境、出海8月。

裁定書說明，經調查後，針對被告楊兆麟與黃芷蓁涉嫌違反貪汙治罪條例「非公務員對公務員職務上行為交付賄賂」罪嫌部分，楊於訊問時仍否認，黃坦承行賄，且卷宗中有其他同案被告在市調處詢問與偵查階段的供詞、行政機關的函文、會議紀錄、通訊監察的翻譯內容，以及對話紀錄的截圖等資料可以佐證，綜合以上資料，法院認為他們所涉賄賂罪嫌疑重大。

合議庭綜合檢察官、被告本人及律師意見後，考量楊兆麟身為台塑高層，財力雄厚；黃芷蓁身為灃億國際公司主要業務負責人，工作上有出國需求，2人皆具備海外聯繫管道及滯留資源，存有逃亡之虞。

合議庭審酌，楊兆麟與黃芷蓁2名被告與其他共犯間的犯案細節與分工情況仍待釐清，檢察官也已向法院聲請傳喚黃芷蓁出庭作證，為確保2人能在國內順利進行後續的刑事審判程序，綜合考量訴訟的進行進度、國家刑事司法權的有效執行、社會秩序與公共利益，同時也衡量限制他們出境、出海對其居住與遷徙自由的影響，認為仍有持續限制必要。