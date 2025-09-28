警追3竊電挖礦場 律師洩密全搬空

台中檢警前年破獲醫美診所鄭姓夫妻出資成立的八座虛擬幣挖礦場，竊電高達七六○○萬元挖比特幣，未料搜索當天卻有三座礦場早被搬空。追查發現，林姓女律師陪同同團共犯偵訊時，竟向外轉達「有三座礦場沒查獲」，洩漏偵辦行動給鄭等人，台中地院依洩密罪判她四月徒刑。

鄭姓男子與蘇姓妻子找人破壞台電線路、鑿牆，以裸線連接到礦機，成立八座挖礦場，廿四小時挖礦產生的高溫如不定時炸彈，危及同棟的補習班、火鍋店。經查，竊取電能換算約七六○○萬元，還挖到廿七顆比特幣，鄭、蘇婦因和台電賠償、和解，獲緩刑確定。

台中地檢署偵辦期間，鎖定其中三間礦場搜索，未料消息提前走漏，檢警到場發現礦場機房、設備早就被搬空，檢察官懷疑有人洩密，查出同團黃姓共犯的林姓女律師涉有重嫌。

檢方查出，林女（卅七歲）二○二三年五月廿九日經鄭的公司蔡姓女會計聯繫，請託她替當天已落網的黃姓共犯辯護，蔡則擔任林女、鄭的中間人，負責將從林女因辯護而得知的黃供述、檢警掌握證據等，透露給鄭。

當時黃落網，檢警在他手機發現仍有三座礦場在營運，預計卅一日前往搜索，但林女以辯護人身分陪同黃偵訊結束後，竟傳訊向蔡告知「黃的聲押原因」、「有三處礦場沒查獲」，「會再帶去查」等消息。

鄭經蔡女轉達消息，隨即拿廿萬元給黃的兒子，要他馬上雇搬家公司，連夜將剩餘礦場搬走，導致卅一日檢調上門時，三座礦場早已人去樓空。

台中地院審理時，林女否認洩密，辯稱事前沒接觸任何竊電案，跟蔡提及有三處礦場，是因告知要替黃爭取不被羈押，黃會配合檢察官調查，沒說要帶去查礦場。

中院比對證詞，發現林女得知檢察官要黃提供三處礦場地址，這是檢方調查重要策略、辦案軌跡，林卻在偵訊後第一時間，就用LINE告知蔡，已構成洩密，審酌她身為執業律師，卻違反偵查不公開，侵害司法發現真實目的，依非公務員洩漏國防以外秘密罪判她四月徒刑，得易科罰金。