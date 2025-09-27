聽新聞
林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應了
台北地院25日審理京華城案，沈慶京當庭表示林欽榮矇騙柯文哲，柯文哲一開始也搞不清楚，就任1、2年才搞清楚為何容積率是560％而非392％。
沈慶京說，當時台大教授蔡茂寅曾找過集團法務長，表達希望和他面談，因為蔡和林欽榮很熟，因此他就去會面，結果蔡希望他給現金，讓他來處理這件事，沈說：「我怎麼可以容忍」，因此他認為林欽榮知情，並且矇騙、詐騙柯文哲。
有媒體報導，民眾黨主席黃國昌對外指出，沈慶京曾向檢察官說出林欽榮透過白手套索賄，但檢方卻裝沒聽到。
台北地檢署今發澄清稿，指出北檢檢察官針對沈慶京在京華城案偵查期間，曾提出他遭林欽榮透過白手套索賄一事，檢方已於去年10月22日分他字案偵辦，並已陸續傳喚多位證人到場訊問釐清事實，目前全案仍在偵查中，媒體報導某政黨人士指摘「北檢裝沒聽到」云云，與事實不符，特予澄清。
