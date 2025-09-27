雲林警抗告成功…追通緝犯附帶搜索遭撤銷 高分院發回地院

雲林縣虎尾警分局9月7日追緝陳姓通緝犯，在某民宿發現其機車後入內逕行搜索4小時，查獲陳外查扣不明粉末、吸食工具等，事後向雲林地院陳報，法官認「對物搜索」與逕行搜索要件不符而撤銷，分局不服抗告，台南高分院認其陳報逕行搜索範圍尚有究明必要，撤銷原裁定後發回。

雲林警方當天下午2時5分許起至6時46分許止，在民宿內獨棟小木屋內逕行搜索，在屋內查扣不明粉末1包、不明粉末2袋，與研缽、吸食器、K盤、磅秤等物、空氣槍1支，以及監視器、手機等物。同年月9日陳報法院。

雲林地院認為，警方逕行搜索應符合「對人搜索」而言，而不包括「對物搜索」，認警察無搜索票進入住宅，僅能搜索可能藏匿人地方，如臥室、床底、衣櫃等處，不得趁此機會翻箱倒櫃，窺視人民隱私。並且在搜索、逮捕人犯目的達成時，即應停止搜索，不得繼續再為無目的性搜索。

雲林地院指出，本件搜索依偵查報告所指，警方欲逮捕受搜索人陳，於警方進入房內後立即查獲並予以逮捕，此時即已達成「對人搜索」目的，即應停止搜索。但依陳警詢筆錄，員警尚在該房內持續翻動物品，足見員警本案搜索行為，顯不以搜捕犯罪嫌疑人為目的所為，而屬對「物」緊急搜索，對「物」緊急搜索發動主體限為檢察官，並不包括司法警察。經審核，認與逕行搜索要件不符，本件搜索應予撤銷。

虎尾警分局指出，陳於7月間在其轄區內ATM從事詐欺提領車手，經調閱周遭監視器，發現他使用交通工具為機車，後於9月2日，經雲林地檢發布竊盜通緝，並查詢車牌辨識系統，9月7日查詢，發現他最後車牌辨識位置，經虎尾派出所員警至附近搜尋，並在該民宿內獨棟小木屋前，發現該機車停放在房內。

經向櫃台服務人員確認，確認陳實際居住於此處，有事實足認犯罪嫌疑人確實在內，進入該房依竊盜通緝案逮捕受他，員警入內後一目了然發現桌上放有毒品等，附帶搜索扣押，並非基於對物逕行搜索。

台南高分院指出，依虎尾分局搜索扣押筆錄，受執行人包括陳在內3人，而執行依據欄則勾選記載：依刑事訴訟法執行附帶搜索；執行逕行搜索。理由說明如下：明確知悉通緝犯在內；經受搜索人同意執行搜索。

台南高分院表示，虎尾分局就對陳男執行搜索，其陳報範圍究僅對人逕行搜索或包含對物部分，依其卷內事證難以採認，且此涉及原審審查分局所陳報逕行搜索合法性要件，仍有查明必要。原審遽以員警搜索行為，顯不以搜捕犯罪嫌疑人為目的，而屬對物緊急搜索，難認與刑事訴訟所定要件相符等節，是否妥適，仍有深入了解的必要。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885