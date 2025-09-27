快訊

獨／清泉崗女士官遭經國號戰機吸入削頭亡 檢方查無犯罪事證簽結

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

空軍清泉崗基地今年1月發生嚴重意外，第三聯隊胡姓女士官長在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車（熄火）」的戰機發動機進氣口吸入，當場遭削去部分頭顱身亡；檢方偵辦數月，發現胡過於靠近進氣口而發生憾事，查無軍方有涉及刑事犯罪，全案予以簽結。

胡女（41歲）是空軍航空技術學院民國96年班畢業、剛晉升士官長，去年調至該單位，當時擔任助理士勤務，今年1月21日1504號單座經國號戰機落地滑回機庫堡已停妥，胡檢查完成放置輪檔後，退出機旁作業區時，慘遭到右側發動機吸入傷重身亡。

空軍司令部當時表示，配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程。

台中地檢署軍法組事發當天隨即與軍方聯繫，為求謹慎指派檢察官下午就進入清泉崗營區保全證據、調查相關作業規定，包括戰機起、降前人員管制流程，比對標準作業規定等，確認有無疏漏，及是否具因果關係而有過失致死嫌疑。

據了解，中檢偵辦數月後，確認當時經國號戰機是停靠中沒有移動的狀態，胡姓女士官有過於靠近機身，而不慎遭強大吸力吸入進氣口身亡。

檢方通盤比對戰機起降、進出等SOP作業程序，認為本案軍方並無人涉有犯罪事證、情節，因此日前全案予以簽結。

清泉崗基地示意圖。圖／報系資料照
清泉崗基地示意圖。圖／報系資料照

