後壁農會選戰激烈 前理事長持手機強行拍攝會員名冊...下場曝光

今年初後壁區農會選舉時，因理事長蕭麗姿與總幹事林怡歆兩陣營激戰，檢調警接獲檢舉，蕭女涉在會務部辦公室內強行持手機拍攝長短樹里23名會員名冊，遭檢調搜索、訊問後10萬元交保，她連任失敗，被訴違反個人資料保護法，法官判刑4月，緩刑2年，並提供200小時義務勞務。

檢調調查，蕭麗姿為後壁區農會第19屆理事長，並為後壁農會第20屆長短樹里會員代表選舉候選人。去年12月25日上午10時5分許在會務部辦公室內，雖經其他職員制止下，仍強行持手機拍攝取得長短樹里會員名冊內個人資料照片共3張，損害相關會員保有個人隱私利益。

蕭女於偵查中坦承不諱，與證人於警詢中證述情節相符，並有台南地院搜索票、高雄市調查處及調查局資安鑑識實驗室鑑定報告，以及案發現場監視器畫面錄影截圖照片等佐證。

檢方認她犯個人資料保護法中非公務機關非法蒐集個人資料罪，並向台南地院聲請簡易判決，另犯農會法罪嫌部分則為不起訴處分。

台南地院審酌，蕭女明知個人資料屬個人隱私權保護範疇，非於法令規定特定目的必要範圍內，不得非法蒐集他人個人資料，竟為滿足自身計算會員代表席次數不法利益，利用其職務上權勢，於其他職員已明確制止情形下，仍執意強行拍攝該選舉人名冊內會員資料，顯見她尊重他人隱私權法治觀念薄弱，並不可取。

同時，衡酌她犯罪動機、目的、手段、共非法蒐集23名會員個人資料之犯罪情節及侵害程度，並考量她犯後於警詢中仍矢口否認其有拍攝取得會員個人資料行為，是於罪證確鑿情形下才改口承認犯罪態度等一切情狀，依法量處其刑。